17 февраля 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Святейшего Патриарха Сербского Иринея в Сербию прибыл председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Эта поездка формально связана с презентацией сербского перевода очередной книги владыки Илариона «Во что верят православные христиане», но гораздо важнее, что она проходит буквально за неделю до Собора Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании и свидетельствует о единстве позиций Московского и Сербского Патриархатов.

В аэропорту иерарха Русской Православной Церкви встречали епископ Бачский Ириней и епископ Крушевацкий Давид, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев и клирик Бачской епархии диакон Мирослав Николич.

В тот же день митрополит Иларион посетил храм святителя Саввы на Врачаре, у входа в который был торжественно встречен с хлебом и солью духовенством и верующими.

В сопровождении ключаря храма святителя Саввы, викария Святейшего Патриарха Сербского епископа Ремезьянского Стефана, а также народного художника России Н. А. Мухина и вице-президента Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО М.В. Поповой митрополит Волоколамский Иларион поднялся на строительном лифте под своды собора, подробно ознакомившись с состоянием работ по его благоукрашению, осуществляемых коллективом российских мастеров-мозаичистов под руководством Н.А. Мухина.

По окончании осмотра храма иерарх Русской Православной Церкви проследовал в крипту собора, где состоялась презентация сербского перевода его книги «Во что верят православные христиане».

Предполагается, что в ходе своего двухдневного визита митрополит Иларион также выступит на православном богословском факультете Белградского государственного университета с лекцией на тему «Православное богослужение как школа богословия и богомыслия».

Русская линия