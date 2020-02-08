Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, а глава Саратовской митрополии понятие «русский народ». В Санкт-Петербурге прошли мемориальные торжества в честь адмирала А. Колчака. Верующие Тверской епархии выступили против богослужений на русском языке. Центробанк России увековечил подвиг десантников 6-й роты

«Большинство российских граждан верят в Бога. Я говорю не только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих других», — заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля 2020 года на торжественном приеме по случаю одиннадцатой годовщины интронизации Его Святейшества.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, если в гимне России, который является одним из государственных символов страны, есть слова «Хранимая Богом родная страна», то «почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог», — призвал Святейший Владыка.

«Пока ещё этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

По мнению Его Святейшества, уже сегодня можно было бы начать обсуждение этого вопроса.

В ответ на этот призыв в Госдуме России уже пообещали обсудить данный вопрос. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в принципе предложение Патриарха реализуемо.

Депутат считает, что такая поправка в Конституцию может быть полезна с нравственной точки зрения. «С точки зрения светского характера государств и упоминания Бога в Конституции, думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое», — цитирует депутата РИА Новости.

Емельянов также подчеркнул, что предложение Патриарха Кирилла будет важно для людей, исповедующих разные религиозные взгляды. «Статья 14 Конституции устанавливает отделение Церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной. То есть если бы Патриарх предложил сделать официальной религией Православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — подчеркнул Михаил Емельянов.

Но в том виде, в котором прозвучало предложение, Емельянов противоречия не видит.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов также считает, что предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла достойно серьёзного обсуждения.

Напомним, что президент России В.В. Путин внес в Государственную Думу ФС РФ проект о поправках в Конституцию РФ. Нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Создана рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон, которая в настоящее время изучает предложения по внесению поправок.





+ + +

Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в интервью телеканалу «Царьград» выступил с предложением не только включить в Конституцию России упоминание о Боге, как об этом заявил Патриарх Кирилл, но и ввести внести в основной российский закон понятие «государствообразующего русского народа».

«Считаю, что в преамбуле Конституции Российской Федерации должно появиться понятие „русский народ“. А также упоминание об особой — государствообразующей — роли православной веры, русского языка и русской культуры. Нашему народу пора перестать стесняться того, что он русский», — отметил архипастырь.

По словам владыки, с распадом СССР народы бывших республик Союза «очень быстро и сознательно вернулись к своим национальным и религиозным традициям и ценностям, которые любой народ „цементируют“, делают его единым целым». «К сожалению, у русских людей этого не произошло. И складывается такое впечатление, что у русского народа вынули хребет, и он остался без внутреннего каркаса».

«Каждый человек должен иметь представление, кто он, где родился, чем жила и живёт его Родина. Ему необходимо иметь иерархию ценностей и понятий, которая позволила бы ему оставаться человеком и ощущать своё единство с другими. Национальное самоопределение, знание своей истории и культуры, традиционные нравственные ценности нашего народа, основанные на христианстве, — всё это важнейшие основы самостояния государства, и на них следует обратить приоритетное внимание», — отмечает митрополит Лонгин.

«Нельзя забывать и о том, что с распадом СССР наш народ оказался расколотым. И основной закон страны должен гарантировать поддержку русским людям, оказавшимся за рубежом. Поддерживаю также предложение об упоминании того факта, что современная Россия ведёт свою преемственность не только от бывшего Советского Союза, просуществовавшего всего несколько десятков лет, но и от Российской империи, тысячелетнего православного Русского государства. Следует смотреть на нашу историю в её целостности», — считает архипастырь.

«Если мы хотим, чтобы наше государство стало по-настоящему правовым, нужно отказаться не только от штампов советского времени в нашей Конституции, но и от скоропалительных формулировок времени „постперестроечного“ с его пренебрежением к истории своего Отечества и к своему народу», — заключил архиерей.





+ + +

7 февраля 2020 года, в день 100-летия со дня трагической гибели Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (с ноября 1918 г. — по январь 1920 г.) Георгиевского кавалера адмирала Александра Васильевича Колчака в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха», где был крещён будущий адмирал, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялись мемориальные торжества.

Божественную литургию в этот день в храме совершил его настоятель иерей Георгий Голубев с сонмом петербургского духовенства. На богослужении также присутствовал почётный настоятель храма, родной отец о. Георгия, блокадник митрофорный протоиерей Виктор Голубев, которому исполнилось уже 90 лет.

После Литургии, за которой сугубо поминали воина Александра, состоялось торжественное освящение памятного киота с иконой Небесного покровителя адмирала Колчака — святого благоверного великого князя Александра Невского. Затем был отслужен молебен святому благоверному князю Александру Невскому и заупокойное богослужение по адмиралу Александру Колчаку.

После освящения киота отец Георгий рассказал «Русской линии», что мемориальные торжества в честь адмирала Колчака прошли на очень высоком уровне и при большом стечении верующих.

«Я очень рад, что в день 100-летия гибели адмирала Александра Колчака по инициативе вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева в храме был установлен прекрасный киот св. блгв. Александра Невского. История нашего храма тесно связана с семьёй А. Колчака. Как известно, здесь он был крещён, здесь же похоронен духовник семьи Колчака, и хотя в советские годы об этом было не принято говорить, верующие и духовенство из уст в уста передавали эту информацию. Вот почему, когда появилась первая возможность, годовщина гибели адмирала Колчака стала молитвенно отмечаться в нашем храме. Мы всегда служим панихиду по воину Александру 7 февраля. Но сегодня, конечно же, был особенный день».

Нельзя не отметить, что мемориальные торжества и открытие киота Небесного покровителя адмирала Колчака в Троицком храме «Кулич и Пасха» проходили на фоне активизации в российском обществе идейных противников адмирала, которые несколько лет назад сумели добиться того, чтобы демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку с дома, где он в своё время проживал. Не мог не обратить на это внимание и отец Георгий.

«История с демонтажем мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку, который широко известен не только как белый адмирал, но и как полярный исследователь, произвела на всех нас удручающее впечатление. Но я думаю, что это последние отголоски советских реалий, и нынешние мемориальные торжества в честь Александра Колчака должны стать поворотной точкой в этом процессе. Я уверен, что мемориальная доска, которая была демонтирована в Санкт-Петербурге, рано или поздно найдёт своё законное место. Историческая справедливость будет восстановлена, Господь расставит всё на свои места».





+ + +

В Твери на минувшей неделе проходила конференция «Личность в истории православных братств: епископы, священники, миряне», участие в которой приняли съехавшиеся со всей России последователи скандально известного священника Георгия Кочеткова во главе с самим этим священнослужителем. Как сообщают СМИ, этот форум проводился по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы (Михеева) и должен был завершиться 4 февраля 2020 года.

То, что правящий архиерей Тверской епархии решил собрать у себя «кочетковцев», для многих верующих Тверской епархии стало неожиданной и весьма неприятной новостью. Впрочем, ранее в Твери уже были волнения в связи с тем, что сам владыка Савва вскоре после своего назначения на Тверскую кафедру решил совершить Божественную литургию на русском языке. Правда, тогда это решение было объяснено миссионерским настроем владыки.

Конференция «кочетковцев» — напрямую верующих тверичей не касалась, и никто не был против того, чтобы отец Георгий и его последователи приехали в Тверь. Хочется им собираться вместе — пожалуйста, кто им это может запретить? Однако, когда владыка Савва решил благословить отца Георгия совершить в кафедральном соборе Тверской епархии Литургию на русском языке, многие прихожане этого храма выразили владыке своё недоумение. Никто из них не желает, чтобы в главном соборе Твери отказывались от церковно-славянского языка и вводили новшества в ход богослужения.

Тем не менее, богослужение в храме всё же состоялось. При этом сам митрополит Савва в нём не участвовал, так как официально был в это время в отпуске.

Тем временем, многие верующие Тверской епархии до сих пор остаются в недоумении: как понимать действия своего архипастыря, и зачем он навязывает им отца Георгия, а также русский язык богослужения, когда они этого не хотят?

Сам владыка вскоре прокомментировал сложившуюся ситуацию, выступив с видеообращением, в котором заявил о своей готовности ответить на все вопросы 20 февраля, когда он вернётся из отпуска.





+ + +

Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка во время второй Чеченской войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Монета номиналом в три рубля сделана из серебра, на оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха (Псковская область). Тираж — три тысячи штук.

Бой в Аргунском ущелье произошёл 29 февраля — 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен на высоте 776. Начиная с 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск противостояли в Аргунском ущелье под Улус-Кертом натиску около двух тысяч боевиков Хаттаба. Всего в бою погибли 84 псковских десантника, в том числе 13 офицеров. В живых остались 6 человек. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 500 до 700 человек.

По мнению военных экспертов, среди боевых столкновений, произошедших за всю вторую военную кампанию в Чеченской Республике, это был самый жестокий и самый драматичный бой. Он стал символом воинской доблести русских солдат. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина 21 десантнику было присвоено звание Героя России, 63 награждены (посмертно) орденом Мужества.

Русская линия