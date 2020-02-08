Блаженнейший Митрополит Онурий призвал верующих на Украине чаще вспоминать о подвиге новомучеников Церкви Русской. Украинские суды встают на сторону гонимых верующих УПЦ. Денисенко выгнали из Синода «ПЦУ», а он в ответ заявил, что уже давно не состоит в структуре Думенко

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к организаторам, участникам и гостям Международной научной конференции «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке», открывшейся на этой неделе в Киеве, со специальным обращением, в котором обратил внимание, что «наша Церковь — это Церковь мучеников, а их пролитая кровь — это свидетельство несокрушимой веры в Бога».

«История Православной Церкви в советский период — это трагическая и величественная одновременно страница прошлого века, которая залита багряной кровью безвинно убитых православных христиан. Советская власть, начиная с 1918 года, поставила себе цель искоренить религию и построить новое атеистическое общество. И первым же орудием большевистской власти, с помощью которого произошли кардинальные изменения в отношениях с Церковью, стало советское законодательство. Первые же законодательные акты подорвали социальную и экономическую базу Православной Церкви. Следующим разрушительным шагом в отношении Церкви стало физическое истребление духовенства и православных верующих», — говорится в послании.

«Уже в первые годы существования коммунистической власти без суда и следствия по всей территории советского союза прокатились волны убийств православных иерархов и духовенства. Так, в Петрограде, 31 октября 1917 года, был убит первый священник Иоанн Кочуров; в Киеве, 7 февраля 1918 года, был расстрелян Киевский Митрополит Владимир (Богоявленский); 20 июня 1918 года в Перми был расстрелян архиепископ Пермский Андроник (Никольский), а в августе того же года — красноармейцами были убиты все члены делегации, которые прибыли для выяснения обстоятельств убийства владыки Андроника. Среди них были: архиепископ Черниговский Василий (Богоявленский), архимандрит Матфей (Померанцев) и другие. Этот список можно продолжить, но уже из этих первостепенных фактов понятно, что политика террора советской власти была направлена на полную ликвидацию Православной Церкви в советском союзе», — напомнил митрополит Онуфрий.

«Пик репрессий пришёлся на 1937−1938 годы — годы красного террора, когда была уничтожена элита общества, в том числе — сотни тысяч священнослужителей, иноков и мирян. Физическое уничтожение епископата, духовенства, монашества и верующих сопровождалось конфискацией церковного имущества, закрытием православных храмов и монастырей как центров духовности. В общем, по всей Киевской епархии к концу 1930-х годов осталось только два храма; все монастыри были ликвидированы, разрушена система духовного образования», — отмечается в документе.

По словам митрополита Онуфрия, история Церкви свидетельствует, что «силы зла, „врата ада“ не могут одолеть Церковь (Мф. 16:18)». «Наша Церковь — это Церковь мучеников, а их пролитая кровь — это свидетельство несокрушимой веры в Бога», — отметил Предстоятель, напомнив слова священномученика Онуфрия (Гагалюка): «Для Церкви Христовой кровь и гонения — не новость. Все это уже было. И все это вело к уничтожению Православной Церкви, а к Ее прославлению и разрастания. Гонения посылаемые для испытания нашей верности Богу. И за твердость веры нас ждет венец жизни».

«Вглядываясь в подвиг новомучеников, мы ещё раз убеждаемся в истинности слов Господа нашего Спасителя Иисуса Христа о том, что всё возможно верующему (Мк. 9:23). Вера в Бога давала новомученикам силу терпеть оскорбления и травлю, холодные подвалы и ночные допросы, голод и холод в ссылках и страшные пытки. Выдержать всё это и не повредиться духом могли только те, кого укрепляла сила Божия, в ком была несокрушимая вера и всё покрывающая Божья благодать. Все эти качества явлены нам новомучениками и исповедниками XX века. Верю, что сегодняшняя научная конференция станет хорошей основой для осмысления подвига и наследия новомучеников и исповедников ХХ века. Призываю на ваши труды Божие благословение. Пусть Господь наш Иисус Христос молитвами святых новомучеников и исповедников умудрит всех нас и наставит в вере и истине», — заключил митрополит Онуфрий.





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Настоятели незаконно перерегистрированных общин Украинской Православной Церкви из с. Ставница Летичевского района и с. Садов Луцкого района выиграли суды против Хмельницкой и Волынской областных государственных администраций.

3 февраля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, обратив внимание на допущенные властью правонарушения, признал незаконным и отменил распоряжение Хмельницкой ОГА о регистрации устава религиозной общины Димитриевского храма села Ставница Летичевского района Хмельницкой епархии УПЦ в новой редакции в составе раскольнической «Православной церкви Украины».

Решение суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование — через 20 дней. По данным юриста общины, Хмельницкая ОГА подавать апелляцию не будет. Димитриевский храм с. Ставница пока остается закрытым, богослужения в нем не совершаются.

14 января 2020 года Волынский окружной административный суд удовлетворил иск настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Садов Луцкого района Волынской области протоиерея Владимира Мелеся к Волынской ОГА и Управлению культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА.

Суд признал противоправной бездеятельность Управления культуры относительно ненадлежащего рассмотрения запроса протоиерея Владимира Мелеся о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы общины УПЦ. Суд обязал Управление культуры рассмотреть запрос священника в порядке, определенном Законом Украины «О публичной информации».

Напомним, Казанский храм с. Садов был захвачен представителями ПЦУ в феврале 2019 года. Прибегая к нападкам и угрозам, раскольники стремятся изгнать семью клирика из церковного дома, где протоиерей Владимир Мелесь совершает богослужения.





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Украинские раскольники из состава «ПЦУ» давно известны тем, что способны с лёгкостью перевернуть всё с ног на голову, когда им это требуется. Однако, до такой «виртуальной реальности», как в ситуации с Денисенко ранее они не доходили.

Как известно, лже-патриарх Филарет Денисенко практически сразу покинул ряды «ПЦУ», когда понял, что его в новой структуре больше никто не собирается слушаться как единовластного руководителя. В итоге он занялся восстановлением «Киевского патриархата» и «рукоположил» уже около десятка новых «епископов».

Тем временем, глава «ПЦУ» Думенко не знает, что теперь ему делать со своим учителем. Запретить его в служении и объявить раскольником — это признать, что «ПЦУ» раскололась, и никакого «уврачевания церковных ран» Фанар на Украину точно не принёс. Да и смеяться ведь будут, если раскольники кого-то сами начнут обвинять в расколе, тем более, что речь идёт об их бывшем «авве».

Вот и продолжают в «ПЦУ» делать вид, как будто они ещё властны что-то решать за Денисенко. Словно он до сих пор находится в структуре Думенко, а не ушёл в «Киевский патриархат».

Так, пресс-служба «ПЦУ» на минувшей неделе сообщила о прекращении полномочий Денисенко как члена «священного синода» неканонической структуры. «Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании священного синода, несмотря на письменное приглашение — остановить полномочия. Филарета как члена священного синода», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что было принято решение «установить, что почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной церкви Украины на покое», в связи с этим ему «канонически запрещено совершать любые хиротонии». Также в окружении Думенко призвали Денисенко «к примирению и прекращению самоизоляции».

Вот только учитель Думенко и не думает останавливаться. 3 февраля 2020 года он поздравил главу «ПЦУ» с днём рождения, но сделал это «от имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично». «Филарет, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины», — подписался Денисенко под обращением. Позднее он открыто заявил, что решения представителей «ПЦУ» его не касаются, так как он уже давно в этой структуре не состоит.

Русская линия