Сенат США отказался объявить Трампу импичмент. Власти Черногории, приняв антицерковный закон, загнали себя в тупик. Палестина заявила о разрыве всех отношений с Израилем и США. Вашингтон хочет силой заставить европейцев покупать американский газ
Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…
Американские демократы серьёзно просчитались, начав за год до следующих выборов президента США процедуру импичмента Дональда Трампа. Сенат Конгресса США полностью оправдал Трампа по первой и второй статьям обвинения, и теперь у президента США есть все шансы переизбраться на второй срок.
Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя.
Против первой статьи обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью, высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал первую статью обвинения. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти.
«Решение о том, что Дональд Трамп оправдан по указанным в статьях обвинениям, принято», — объявил председательствующий на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить лидера [республиканского] большинства и лидера демократов за их поддержку того, как я пытался выполнять не имеющие чёткого определения обязанности в незнакомой обстановке», — добавил он позднее.
Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нём 53 места из 100.
Американские демократы потерпели жесточайшее поражение, но они никак не могут с этим смириться. Так, по словам лидера демократического меньшинства Сената Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в среду завершился «первый в истории судебный процесс в рамках импичмента президента, во время которого не были заслушаны показания свидетелей». «Мы знаем, что это никоим образом не было судебным процессом, и американский народ тоже это знает», — утверждал он.
При этом инициировавшая процедуру импичмента глава контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) после голосования обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. «К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет», — говорится в заявлении спикера, опубликованном на ее сайте.
Но все эти заявления не могут скрыть того, что Трамп вновь вышел победителем из схватки со своими политическими оппонентами.
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Положение дел черногорских властей во главе президентом Мило Джукановичем оказалось крайне плачевным после того, как они приняли антицерковный закон, предусматривающий изъятие всех храмов у Сербской Православной Церкви. Незначительные по числу протесты против этого закона после его утверждения приобрели массовый характер, и с каждым днём на улицы Черногории выходит всё больше людей.
Так, в воскресенье на улицы Черногории, население которой составляет около 630 тысяч человек, на молитвенные шествия против антицерковного закона вышли до 200 тысяч верующих.
2 февраля 2020 года массовые протесты прошли в Подгорице, Биело-Поле, Беране, Баре, Никшиче и других городах Черногории, а общее число протестующих достигло рекордного количества. Верующие, которые добиваются отмены антицерковного закона, скандировали: «Не отдадим святыни!». При этом в Сербской Церкви заявляют, что с каждым днём протестующих будет всё больше.
«Никто нам не может ничего сделать, — заявил наместник митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия протоиерей Мамчило Кривокапич, возглавивший мирное молитвенное шествие в Подгорице. — Пока не отзовут этот закон, мы не уйдём с улиц. Каждый день нас будет всё больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван».
Священнослужитель подчеркнул, что «если президент Черногории Мило Джуканович не отменит закон, то закон отменит его».
В издании сообщили, что к участию в протесте в крупных городах присоединяются жители сёл, среди которых — большое количество молодых людей, совершая своеобразное пешее паломничество. Так, рекордным стал маршрут в 84 километра, который перед воскресной литиёй на севере Черногории преодолели 17 юношей из Плевли. Также массовые богослужения прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловграде и других городах страны.
Отмечается, что небольшие группы людей несколько раз пытались скандировать политические лозунги и уничижительные высказывания в адрес президента Мило Джукановича, однако участники молитвенных шествий не давали им этого сделать, напоминая, что главная цель собравшихся — защита святынь.
Тем не менее, массовые молитвенные стояния могут привести к тому, что черногорские власти и сам Джуканович окажутся на грани отставки и завершения своей политической карьеры. Чиновники Черногории явно не ожидали таких массовых протестов против навязанного ими антицерковного закона, и теперь им ничего не остаётся как отказаться от него и потерять лицо, либо настаивать на своём и потерять власть.
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Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Совещание глав МИД ЛАГ было собрано в Каире по просьбе Палестины. Власти этого государства хотели обсудить с союзниками американский план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, который ранее многие СМИ окрестили «сделкой века».
Однако американский вариант стабилизации отношений между Израилем и Палестиной не устроил власти последней. Так, Аббас заявил, что переговоры с Израилем на основе этого плана не представляются ему возможными.
«Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права», — приводит ТАСС слава главы государства.
«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки», — сказал он, добавив, что, не смотря на то что «сделка века» полностью и категорически отвергнута", палестинская сторона «всё ещё верит в мир».
Стоит отметить, что эту «сделку» не поддержала и ЛАГ, назвав её «несправедливой» и призвав международное сообщество противостоять попыткам Израиля реализовать её, передает РИА Новости.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны в ответ на план Дональда Трампа заступиться за палестинцев и встать на защиту Иерусалима, сообщает Интерфакс.
«Иерусалим — это наша красная черта. Если мы не сможем защитить мечеть Аль-Акса (третью по степени важности святыню ислама, расположена на Храмовой горе в Иерусалиме), мы не сможем предотвратить действий тех, кто в будущем определит своей целью Каабу (главная святыня ислама, расположена на территории мечети Аль-Харам в Мекке)», — сказал он в пятницу на заседании региональных руководителей правящей Партии справедливости и развития.
«Когда вы возвысите свой голос?» — обратился Эрдоган к руководству мусульманских стран, обвинив в предательстве власти арабских государств, поддержавших «сделку века». «Некоторые арабские страны, которые поддержали такой план, совершили предательство в отношении Иерусалима, а также в отношении их собственных народов, и, что более важно, против всего человечества. Когда вы прекратите молчать?» — сказал Эрдоган.
По его словам, «у Турции нет проблем с еврейским народом, но она противостоит израильскому государству в связи с узурпацией прав палестинцев». «Мы никогда не признаем и не примем плана Трампа, поскольку им предусмотрена аннексия оккупированных палестинских земель», — добавил Эрдоган.
Ранее президент Турции назвал план ближневосточного урегулирования, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, абсолютно неприемлемым. «Инициативы Трампа по Ближнему Востоку игнорируют права палестинцев и узаконивают израильскую оккупацию», — заявил он в среду. По словам Эрдогана, этот план не способствует миру и урегулированию конфликтов в регионе.
В МИД Турции, в свою очередь, заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех. В министерстве назвали этот план «мертворожденным» и предупредили, что не допустят шагов, которые бы «узаконили израильскую оккупацию» палестинских территорий.
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Попытки США при помощи срыва транзита российского газа по украинской территории обострить отношения между Россией и Европой и побудить европейцев покупать сжиженный американский газ вместо российского трубопроводного, после подписания нового транзитного договора между Россией и Украиной полностью провалились. А потому США ищут другие пути, чтобы протолкнуть в Европу своё топливо.
Так, Конгресс США рассматривает возможность принять новый пакет санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода самостоятельно, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
По сведениям издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале-марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода. Таким образом, американцы, не стесняясь, пытаются силой заставить европейцев отказаться от уже практически завершённого проекта.
«Мы в курсе, что американцы твёрдо намерены препятствовать «Северному потоку — 2», — заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект. Он добавил, что не будет спекулировать о возможных новых санкциях США, отметив, что в компании внимательно следят за развитием событий.
В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов. «Мы делаем всё, чтобы проект „Северный поток — 2“ был завершён. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им, как вести энергетическую политику», — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.
В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, «Северный поток — 2″ не может представлять угрозы для транзита газа через Украину». И поэтому никаких реальных причин, кроме продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, у США сегодня нет.
Однако, покупать дорогой американский газ в Европе не хотят.
Сенат США отказался объявить Трампу импичмент. Власти Черногории, приняв антицерковный закон, загнали себя в тупик. Палестина заявила о разрыве всех отношений с Израилем и США. Вашингтон хочет силой заставить европейцев покупать американский газ Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке...