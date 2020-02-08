Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Сенат США отказался объявить Трампу импичмент. Власти Черногории, приняв антицерковный закон, загнали себя в тупик. Палестина заявила о разрыве всех отношений с Израилем и США. Вашингтон хочет силой заставить европейцев покупать американский газ

Американские демократы серьёзно просчитались, начав за год до следующих выборов президента США процедуру импичмента Дональда Трампа. Сенат Конгресса США полностью оправдал Трампа по первой и второй статьям обвинения, и теперь у президента США есть все шансы переизбраться на второй срок.

Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя.

Против первой статьи обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью, высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал первую статью обвинения. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти.

«Решение о том, что Дональд Трамп оправдан по указанным в статьях обвинениям, принято», — объявил председательствующий на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить лидера [республиканского] большинства и лидера демократов за их поддержку того, как я пытался выполнять не имеющие чёткого определения обязанности в незнакомой обстановке», — добавил он позднее.

Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нём 53 места из 100.

Американские демократы потерпели жесточайшее поражение, но они никак не могут с этим смириться. Так, по словам лидера демократического меньшинства Сената Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в среду завершился «первый в истории судебный процесс в рамках импичмента президента, во время которого не были заслушаны показания свидетелей». «Мы знаем, что это никоим образом не было судебным процессом, и американский народ тоже это знает», — утверждал он.

При этом инициировавшая процедуру импичмента глава контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) после голосования обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. «К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет», — говорится в заявлении спикера, опубликованном на ее сайте.

Но все эти заявления не могут скрыть того, что Трамп вновь вышел победителем из схватки со своими политическими оппонентами.





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Положение дел черногорских властей во главе президентом Мило Джукановичем оказалось крайне плачевным после того, как они приняли антицерковный закон, предусматривающий изъятие всех храмов у Сербской Православной Церкви. Незначительные по числу протесты против этого закона после его утверждения приобрели массовый характер, и с каждым днём на улицы Черногории выходит всё больше людей.

Так, в воскресенье на улицы Черногории, население которой составляет около 630 тысяч человек, на молитвенные шествия против антицерковного закона вышли до 200 тысяч верующих.

2 февраля 2020 года массовые протесты прошли в Подгорице, Биело-Поле, Беране, Баре, Никшиче и других городах Черногории, а общее число протестующих достигло рекордного количества. Верующие, которые добиваются отмены антицерковного закона, скандировали: «Не отдадим святыни!». При этом в Сербской Церкви заявляют, что с каждым днём протестующих будет всё больше.

«Никто нам не может ничего сделать, — заявил наместник митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия протоиерей Мамчило Кривокапич, возглавивший мирное молитвенное шествие в Подгорице. — Пока не отзовут этот закон, мы не уйдём с улиц. Каждый день нас будет всё больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван».

Священнослужитель подчеркнул, что «если президент Черногории Мило Джуканович не отменит закон, то закон отменит его».

В издании сообщили, что к участию в протесте в крупных городах присоединяются жители сёл, среди которых — большое количество молодых людей, совершая своеобразное пешее паломничество. Так, рекордным стал маршрут в 84 километра, который перед воскресной литиёй на севере Черногории преодолели 17 юношей из Плевли. Также массовые богослужения прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловграде и других городах страны.

Отмечается, что небольшие группы людей несколько раз пытались скандировать политические лозунги и уничижительные высказывания в адрес президента Мило Джукановича, однако участники молитвенных шествий не давали им этого сделать, напоминая, что главная цель собравшихся — защита святынь.

Тем не менее, массовые молитвенные стояния могут привести к тому, что черногорские власти и сам Джуканович окажутся на грани отставки и завершения своей политической карьеры. Чиновники Черногории явно не ожидали таких массовых протестов против навязанного ими антицерковного закона, и теперь им ничего не остаётся как отказаться от него и потерять лицо, либо настаивать на своём и потерять власть.





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Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Совещание глав МИД ЛАГ было собрано в Каире по просьбе Палестины. Власти этого государства хотели обсудить с союзниками американский план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, который ранее многие СМИ окрестили «сделкой века».

Однако американский вариант стабилизации отношений между Израилем и Палестиной не устроил власти последней. Так, Аббас заявил, что переговоры с Израилем на основе этого плана не представляются ему возможными.

«Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права», — приводит ТАСС слава главы государства.

«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки», — сказал он, добавив, что, не смотря на то что «сделка века» полностью и категорически отвергнута", палестинская сторона «всё ещё верит в мир».

Стоит отметить, что эту «сделку» не поддержала и ЛАГ, назвав её «несправедливой» и призвав международное сообщество противостоять попыткам Израиля реализовать её, передает РИА Новости.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны в ответ на план Дональда Трампа заступиться за палестинцев и встать на защиту Иерусалима, сообщает Интерфакс.

«Иерусалим — это наша красная черта. Если мы не сможем защитить мечеть Аль-Акса (третью по степени важности святыню ислама, расположена на Храмовой горе в Иерусалиме), мы не сможем предотвратить действий тех, кто в будущем определит своей целью Каабу (главная святыня ислама, расположена на территории мечети Аль-Харам в Мекке)», — сказал он в пятницу на заседании региональных руководителей правящей Партии справедливости и развития.

«Когда вы возвысите свой голос?» — обратился Эрдоган к руководству мусульманских стран, обвинив в предательстве власти арабских государств, поддержавших «сделку века». «Некоторые арабские страны, которые поддержали такой план, совершили предательство в отношении Иерусалима, а также в отношении их собственных народов, и, что более важно, против всего человечества. Когда вы прекратите молчать?» — сказал Эрдоган.

По его словам, «у Турции нет проблем с еврейским народом, но она противостоит израильскому государству в связи с узурпацией прав палестинцев». «Мы никогда не признаем и не примем плана Трампа, поскольку им предусмотрена аннексия оккупированных палестинских земель», — добавил Эрдоган.

Ранее президент Турции назвал план ближневосточного урегулирования, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, абсолютно неприемлемым. «Инициативы Трампа по Ближнему Востоку игнорируют права палестинцев и узаконивают израильскую оккупацию», — заявил он в среду. По словам Эрдогана, этот план не способствует миру и урегулированию конфликтов в регионе.

В МИД Турции, в свою очередь, заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех. В министерстве назвали этот план «мертворожденным» и предупредили, что не допустят шагов, которые бы «узаконили израильскую оккупацию» палестинских территорий.





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Попытки США при помощи срыва транзита российского газа по украинской территории обострить отношения между Россией и Европой и побудить европейцев покупать сжиженный американский газ вместо российского трубопроводного, после подписания нового транзитного договора между Россией и Украиной полностью провалились. А потому США ищут другие пути, чтобы протолкнуть в Европу своё топливо.

Так, Конгресс США рассматривает возможность принять новый пакет санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода самостоятельно, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

По сведениям издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале-марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода. Таким образом, американцы, не стесняясь, пытаются силой заставить европейцев отказаться от уже практически завершённого проекта.

«Мы в курсе, что американцы твёрдо намерены препятствовать «Северному потоку — 2», — заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект. Он добавил, что не будет спекулировать о возможных новых санкциях США, отметив, что в компании внимательно следят за развитием событий.

В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов. «Мы делаем всё, чтобы проект „Северный поток — 2“ был завершён. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им, как вести энергетическую политику», — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.

В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, «Северный поток — 2″ не может представлять угрозы для транзита газа через Украину». И поэтому никаких реальных причин, кроме продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, у США сегодня нет.

Однако, покупать дорогой американский газ в Европе не хотят.

Русская линия