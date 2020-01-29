29 января 2020 года в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве секретарь Патриарха Московского и всея Руси, благочинный Центрального округа Московской городской епархии протопресвитер Владимир Диваков возглавил чин отпевания настоятеля прихода протоиерея Всеволода Чаплина, скоропостижно скончавшегося 26 января, на 52-м году жизни, сообщает Патриархия.Ru.

Помолиться об упокоении отца Всеволода пришли заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов; председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов; ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев; настоятель Троицкого собора г. Подольска (Московская область) протоиерей Александр Ганаба; благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии архимандрит Алексий (Вылажанин); протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель домового храма мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также многочисленное духовенство Москвы.

Перед началом отпевания протопресвитер Владимир Диваков огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В храме молились архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), председатель Союза православных граждан Владимир Лебедев, священнослужители, представители общественных организаций, родные и близкие, духовные чада и прихожане, друзья почившего пастыря.

Храм Феодора Студита не мог вместить всех желающих попрощаться с отцом Всеволодом. Рядом с храмом, на месте, где отец Всеволод умер, прихожане ещё в понедельник установили его фотографию и лампаду, люди возлагали к ним цветы, сообщает ТАСС.

Проститься с ним православные верующие приезжали из-за пределов Москвы. «Мы из Раменского благочиния, — сказала одна из пришедших на прощание с бывшим главой Синодального отдела. — Мы много с ним работали, в том числе по линии Всемирного русского народного собора».

Протоиерей Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского Патриархата в 2009—2015 годах. Он родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого профессора Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. В апреле 1991 года был рукоположен в сан диакона, а в январе 1992 года — в сан пресвитера.

В 1999 году отец Всеволод Чаплин был возведен в сан протоиерея. Кандидат богословия, защитил диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

Сегодня протоиерей Всеволод Чаплин был погребен на Троекуровском кладбище Москвы.

Русская линия