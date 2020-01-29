Под Санкт-Петербургом неизвестными осквернён Поклонный крест, в 12-й раз восстановленный на Пулковских высотах 4 ноября 2019 года. Памятная табличка выворочена с корнем. Нынешнее надругательство над крестом, который был освящен, стало уже тринадцатым по счёту, сообщает портал «Белая Россия».

Крест, очень массивный и большой, высотой почти 4 метра и шириной 3 метра, ранее его даже срезали, валили, но теперь вандалы лишь сорвали памятную табличку, которая рассказывает в честь кого был установлен и освещён данный символ христианства.

На Пулковских высотах дважды было противостояние между красными и белыми: в октябре 1917 года и осенью 1919 года, когда наступал войска генерала Николая Юденича. В том месте, где войска белых были остановлены и понесли самые большие потери, был воздвигнут памятный Крест.

Надо сказать, что это место является частью охранной зоны на территории обсерватории. Оно труднодоступно и спрятано от зданий и павильонов обсерватории высокими деревьями. Потому злоумышленники и вандалы до сих пор остаются безнаказанными.

Русская линия