26 января 2020 года представители Союза казаков-воинов России и Зарубежья вместе с членами общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» на территории военного городка, где в начале прошлого века располагался 5 Уланский Литовский полк, возложили цветы в память 100-летия со дня гибели «белого» генерала Владимира Каппеля.

Церемонией возложения цветов к месту, где теперь ничто не напоминает о генерале Каппеле, казаки решили не только почтить память Георгиевского кавалера, но и напомнить общественности о том постыдном поведении российских военных, которые сначала решили установить мемориальную доску Каппелю, а затем сами же её демонтировали по требованию коммунистов и их идеологических последователей.

Мемориальный знак был торжественно открыт 28 сентября 2018 года по инициативе местной общественности с согласия чинов Минобороны и при участии главы Симбирской митрополии митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, который совершил перед этим панихиду по белому генералу и его соратникам.

В церемонии открытия также приняли участие представители миссии по возвращению из Китая и перезахоронению в России останков генерала Каппеля руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов и вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, представители казачьих обществ и общественных организаций, деятельность которых направлена на сохранение исторической памяти.

Но спустя всего год чины из Минобороны решили дать задний ход. При этом они откровенно признались, что испуганы возможными последствиями своего разрешения. Непосредственно в своей трусости расписался заместитель командующего Центральным военным округом по военно-политической работе полковник В.Журавлёв.

«Командование Центрального военного округа выражает Вам признательность за активную жизненную позицию в вопросах преодоления последствий гражданской войны, — написал полковник-политрук инициаторам установки мемориального знака. — Вместе с тем необходимо отметить, что установка мемориальной доски не встретила у общественности г. Ульяновска однозначной поддержки. Против установки мемориальной доски выступили депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Кузин В.И., члены Совета ветеранов и выпускников Ульяновского высшего военного инженерного училища связи.

Учитывая общественный резонанс, вызванный фактом установки мемориальной доски, а также исходя из положений ст. 24 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» об ограничении деятельности общественных объединений на территории воинских частей оставляем за собой право установку мемориальной доски на фасаде здания штаба войсковой части 42 731 оставить без согласования".

Демонтировать доску Георгиевскому кавалеру Каппелю чины из Минобороны поручили в день офицера. Совпадение, надо сказать, весьма символичное. Что же касается мотивов этого решения, то действия представителей ЦВО лишний раз подчёркивают, что ни чести, ни достоинства у этих офицеров нет. А в России, что бы кто ни говорил, до сих пор продолжается гражданское противостояние.

Русская линия