28 января 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии VIII Рождественских Парламентских встреч, организованных в Совете Федерации в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», и вновь обратил внимание российских властей на недопустимость государственного финансирования абортов, сообщает Патриархия.Ru.

«Хотел бы сказать несколько слов о том, что мне кажется сейчас важным для решения одной из самых существенных проблем, которые перед нами стоят. Это проблема сбережения нашего народа, проблема, связанная с многодетностью, проблема, от которой реально зависит наше будущее. Можно развивать технологии, можно совершать всё то, что предлагается сегодня логикой цивилизационного развития, но если нас будет мало, если мы будем физически и духовно слабыми, то нам не справиться с задачами, которые стоят на повестке дня, особенно с учётом огромной территории и большого количества культур и этносов, живущих на нашей родной земле», — заявил Патриарх Кирилл.

«Я неоднократно поднимал тему абортов, буду говорить об этом и впредь, пока мы не придём к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию (а не по медицинским показаниям) из понятия „медицинская помощь“, выведем аборт из обязательного медицинского страхования. Знаю, что эта тема по-разному преломляется в общественной дискуссии, но глубоко убеждён в том, что количество абортов нужно сократить», — подчеркнул Его Святейшество.

Предстоятель обратил вниманеи, что «тема умножения населения — это одна из важнейших тем». «Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие требуют большого количества людей, и народонаселение — одна из важных целей, которые сегодня стоят перед государством. Она легко решается, если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет численность населения вырастет на 10 миллионов, если добиться прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей — и 150, и 160 миллионов, — и это отнюдь не фантазия! Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — уверен Патриарх Кирилл.

По словам Патриарха, представители Церкви все последние годы ведут экспертный диалог между Министерством здравоохранения с целью решить эту проблему. «Это непростой путь, но мы должны его пройти. Незыблемое основание для достижения понимания — это ценность человеческой жизни. Глубоко убеждён в том, что именно ценность человеческой жизни и должна быть главной темой диалога Церкви с системой здравоохранения, и не только с ней, но и с культурным сообществом, со всеми другими частями нашего социума, заинтересованными в радикальном изменении ситуации, обеспокоенными вопросами роста нашего населения и преодоления проблем, которые сегодня стоят на повестке дня именно потому, что нас недостаточно, что нас не так много, как должно быть на просторах великой России».

Помимо этого, Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание и на целый ряд других проблем. В частности, Патриарх Кирилл приветствовал внесение в Госдуму законопроектов, которые предусматривают расширение возможностей использования материнского капитала. «Это направление представляется очень важным в существующих экономических условиях, когда рождение одного ребенка, тем более второго и последующих детей оказывает существенное влияние на семейный бюджет. В этом случае гарантии со стороны государства будут повышать уверенность молодых семей в том, что они смогут достойно вырастить и воспитать своих детей», — заявил Патриарх Кирилл.

Коснулся Предстоятель и темы поддержки многодетных семей. «С большое тревогой мы наблюдаем, как усиливается давление на традиционные институты семьи, как мало внимания уделяется этой теме в нашей современной культуре. Нужны хорошие литературные произведения, телевизионные передачи, которые еще и еще раз подчеркивали бы важность семьи и семейных ценностей. Особенно большой акцент, как мне кажется, нужно делать сегодня на теме многодетности. У нас три ребёнка в семье воспринимаются как нечто особенное, а ведь на самом деле это лишь минимальное воспроизводство населения. Думаю, следует громко говорить о том, что семьи должны становиться многодетными. И не просто говорить, но, как я уже сказал, поддерживать этот тезис среди молодежи средствами культуры, изобразительного искусства», — отметил Его Святейшество.

Патриарх Кирилл также призвал депутатов обратить внимание на недопустимость развития в России суррогатного материнства. «Научный прогресс в области репродуктивных технологий позволяет людям, не имеющим возможности зачать и родить ребенка, прикоснуться к чуду появления новой жизни. Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать получает деньги и как бы продает своих детей», — заявил Патриарх.

«В основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение. Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства — это очевидное унижение достоинства российских женщин, самых незащищенных из них», — сказал Предстоятель.

Русская линия