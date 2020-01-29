США продолжают активно использовать тему религии, как рычаг для продвижения своих политических интересов на Балканах и в других уголкам мира. Ещё прошлым летом представители администрации Трампа объявили о создании так называемого «Альянса религиозной свободы», куда войдут союзные США страны и не войдут те, кто не желает следовать требованиям Вашингтона в религиозных вопросах.

Понятно, что выбирать, кто соблюдает, а кто нарушает религиозную свободу, будут в Вашингтоне, а остальным предстоит лишь утверждать эти решения. Так, начавшиеся гонения на верующих Сербской Православной Церкви в Черногории или притеснение христиан на Ближнем Востоке США ни мало не интересуют, поскольку власти Черногории, Израиля, Саудовской Аравии и прочих союзных США государств демонстрируют полную лояльность американским интересам, а потому их никто трогать не будет.

Зато достанется России, Сербии, Болгарии, Сирии и прочим, которые «злостно нарушают права верующих».

Особое место в религиозном альянсе предполагается выделить Греции, которая должна стать удобным для США союзником по продвижению американских интересов в православном мире. В связи с этим 27 января 2020 года посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с новым заместителем министра иностранных дел страны Костасом Власисом и обсудил с ним участие Афин в альянсе, а также положение дел на Святой Горе Афон, которая до сих пор не признаёт украинских раскольников, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxtimes.com.

Посол США поздравил замминистра с назначением на новую должность и подчеркнул важность участия Греции в возглавляемой США инициативе «Альянс религиозной свободы».

В свою очередь, замминистра Греции отметил позитивный характер греко-американских отношений, и проинформировал о своей предстоящей поездке в Вашингтон и Нью-Йорк в начале февраля, где он примет участие в обеде по религиозной свободе.

В тот же день Джеффри Пайетт написал в Twitter:

«Поздравляем заместителя министра Костаса Власиса с его новой ролью, включая важную работу с греко-американской диаспорой и существенную роль Горы Афон в греческом обществе, её значение для религиозной свободы, терпимости и неразрывной связи с Вселенским Патриархом».

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