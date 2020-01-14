Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ прокомментировал последние сообщения с Фанара…

Владимир Легойда: Действия Патриарха Варфоломея по отношению к македонским раскольникам — это удар в спину Сербской Церкви

14 января 2020 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале прокомментировал высказанное Константинопольским Патриархом Варфоломеем намерение решить вопрос автокефалии неканонической «Македонской церкви», сообщает СПЖ.

Говоря о планах Фанара поддержать и принять процедуру апелляции непризнанной «Македонской православной церкви», таким образом легализовав очередной раскол, спикер Русской Православной Церкви отметил, что Константинопольский Патриарх, «видимо, решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх».

«По сути, это ни что иное, как удар в спину Сербской Православной Церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории. У вас ещё нет Томоса? Тогда мы идём к вам», — сыронизировал Владимир Легойда.

О реакции самой Сербской Православной Церкви на действия Константинопольского Патриарха пока ничего неизвестно. Впрочем, мало кто сомневается, что сербские архипастыри будут крайне недовольны вмешательством главы Фанара в свои внутренние церковные дела.

Если Константинопольский Патриархат решится на легализацию македонских раскольников вопреки позиции Сербской Церкви, раскол мирового Православия усугубится ещё больше и о семье православных народов придётся забыть навсегда.

Русская линия