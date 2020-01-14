11 января 2020 года папа Римский Франциск назначил архиепископа Челестино Мильоре, до последнего времени несшего служение апостольского нунция в России и Узбекистане, нунцием во Франции, сообщает Благовест-инфо.

В декабре 2019 года глава Ватикана принял отставку апостольского нунция во Франции архиепископа Луиджи Вентуры. Официально католический прелат подал прошение об отставке по причине достижения канонического возраста — ему исполнилось 75 лет. Однако, ранее вокруг него возник сексуальный скандал.

Против архиепископа Вентуры был выдвинут ряд обвинений в сексуальных домогательствах. В то же время в июле 2019 года Ватикан отказался от юрисдикционного иммунитета, которым пользовался апостольский нунций во Франции, и на этом фоне дело против нунция могло обернуться непредсказуемыми последствиями.

От греха подальше в Ватикане решили сменить французского нунция, однако найти подходящую кандидатуру вместо Вентуры оказалось непросто. После скандала новый нунций должен был быть вне всяких подозрений, и таковым оказался архиепископ Челестино Мильоре.

Возможно, что папа Римский преследовал и какие-то другие цели, когда решил сменить своего представителя в России. Однако, об этом совершенно ничего неизвестно. Кто станет преемником архиепископа Мильоре на посту нунция в Российской Федерации, пока тоже никто не знает.

При прежнем нунции православно-католические отношения в России не были омрачены ни одним скандалом, что весьма характерно. Как будут развиваться события при новом посланнике Ватикана, покажет время.

Русская линия