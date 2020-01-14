Целью проведения этого Дня является защита жизни нерождённых детей, в частности — выступление против абортов, а также информирование жителей Греции о демографическом кризисе в стране, сообщает Vaticannews.va.

12 января 2020 года в Греции впервые отмечался День нерождённого ребёнка. Решение о ежегодном проведение такого дня — в первое воскресенье после Рождества Христова по новоюлианскому календарю — было принято на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви 9 июля 2019 года. У истоков инициативы стояло движение «Позволь мне жить», верное Евангелию и традициям Православной Церкви, миссия которого — защита жизни нерождённых детей, созданных по образу Божьему.

Ежегодная акция Элладской Церкви направлена на предотвращение абортов и призвана информировать население о серьёзной демографической проблеме в стране. А ситуация в этой сфере в православной Греции критическая и даже хуже положению дел в России.

Аборты в Греции, где Православие является государственной религией, были легализованы в 1986 году. Греческие врачи могут без всяких последствий для себя убивать детей до двенадцатой недели беременности; в случае изнасилования или инцеста срок может быть продлён до 19 недель. Кроме того, согласно действующему законодательству, если физическому и психическому здоровью матери угрожает опасность, аборт возможен до окончания беременности.

В среднем по официальной статистике количество абортов в Греции составляет 150 тысяч в год, что при расчёте на душу населения более чем в два раза больше, чем в России.

В настоящее время Греция переживает серьёзный демографический кризис. По прогнозам Элладской Православной Церкви, в ближайшие двадцать лет население 11-миллионной Греции может сократиться на один миллион человек.

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