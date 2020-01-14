Целый ряд немецких экспертов советует свои гражданам инвестировать в 2020 году в Россию. Причем рекомендации эти адресованы не только крупным, институциональным, но и мелким, розничным инвесторам, ищущим возможности выгодно разместить свои сбережения, сообщает «Немецкая волна».

Так, журнал Der Aktionär, одно из ведущих в Германии изданий для индивидуальных инвесторов и вкладчиков, в первой половине января сразу в нескольких статьях на своём сайте рекомендовал читателям приобрести акции российской компании «Газпром». В заголовке одной из них говорится, что потенциал роста этих ценных бумаг составляет «дальнейшие 50 процентов».

Автор всех этих публикаций, сотрудник журнала Торстен Кюфнер, убеждён в «очень хороших перспективах» газпромовских акций, хотя и оговаривается, что адресует свой совет «смелым инвесторам».

«Мы рекомендуем акции „Газпрома“ к покупке уже года два-три, — заявил Торстен Кюфнер. — Практически все российские акции, несмотря на бурный рост в 2019 году, по-прежнему оцениваются очень низко. Но в случае с „Газпромом“ оценка является прямо-таки экстремально низкой, тем более для компании со столь мощными позициями на рынке. Так что это — одна из самых недооцененных в мире бумаг».

В редакции Der Aktionär в баварском Клумбахе считают, что весьма серьёзным аргументом в пользу бумаг «Газпрома» является ввод в строй в прошлом году идущего в Китай газопровода «Сила Сибири»: благодаря ему существенно возрастёт экспорт компании. Ещё более весомым фактором, по мнению Торстена Кюфнера, является чрезвычайно высокая, особенно по нынешним европейским меркам, дивидендная доходность газпромовских акций.

На неё указал в беседе с DW и Андреас Меннике, один из ведущих в Германии специалистов по фондовым и валютным рынкам России и Восточной Европы. Он возглавляет в Гамбурге консалтинговую компанию ESI East Stock Informationsdienste и издаёт ежемесячный биржевой бюллетень East Stock Trends. В своём видеоблоге и в нескольких публикациях он утверждает: в долгосрочном плане возможно удвоение курса акций «Газпрома».

«Российский рынок акций не только остаётся, несмотря на рост индекса РТС в прошлом году более чем на 45 процентов, наиболее выгодным рынком в мире со средним соотношением цена-прибыль в 6. Но это ещё и один из рынков с самой высокой дивидендной доходностью, составляющей в среднем, особенно у бумаг из нефтегазового сектора, свыше 6 процентов годовых», — подчеркнул Андреас Меннике в интервью DW.

Столь высокая доходность в значительной мере связана с требованием российского правительства к компаниям с государственным участием выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли. Не у всех это пока получается, но «Газпром», указал Андреас Меннике, заплатит в этом году по итогам 2019 года 30%, затем 40% и уже в 2022 году намерен выйти на заданный показатель в 50%.

К этому времени, уверен эксперт, вырастет и прибыль компании, поскольку период гигантских инвестиций в огромные трубопроводные проекты подходит к концу, и они начнут давать отдачу. В результате дивидендная доходность акций «Газпрома» может вырасти до 8−10% годовых, полагает Андреас Меннике, и это обеспечит бумагам крупнейшей российской биржевой компании стабильно высокий интерес со стороны международных инвесторов, изголодавшихся по доходности в условиях нулевых и даже отрицательных процентных ставок в Америке и Европе.

Так что у Московской биржи — хорошие перспективы, убежден эксперт, хотя и допускает, что после «фантастического 2019 биржевого года» на мировых фондовых рынках возрастет волатильность, иными словами — колебания курсов станут более сильными.

Конечно, российский рынок акций, признал издатель биржевого бюллетеня East Stock Trends, сильно зависит от политических факторов, и это отпугивает многих иностранных инвесторов, особенно американских. Но в нынешнем году такая зависимость от политики может сыграть положительную роль: если намеченные на март очередные переговоры по Украине в «нормандском формате» приведут к реальным подвижкам (в чём Андреас Меннике, правда, пока сомневается), то может начаться процесс поэтапного снятия с России санкций ЕС. В таком случае индекс Московской биржи РТС «может подскочить как минимум процентов на 20», спрогнозировал собеседник DW.

Наряду с «Газпромом» он рекомендует немецким инвесторам «Норильский никель» — «крупнейшего в мире производителя палладия, цены на который просто взорвались». Курс акций этой компании, правда, на историческом максимуме, но у них дивидендная доходность в 12%. А добываемые «Норникелем» медь и кобальт будут очень востребованы в условиях начинающегося бума электромобилей.

Весьма интересными эксперт считает также акции «Яндекса», особенно из-за действующих и планируемых сервисов компании в области перевозки пассажиров, «Сбербанка» из-за его стратегии цифровизации бизнеса, а также торговых и золотодобывающих предприятий.

Что же касается рубля, который «в прошлом году был одной из самых быстрорастущих валют в мире», то его курс, по мнению Андреас Меннике, до весны ещё может несколько подрасти, но потом будет находиться в боковом движении (останется на нынешнем уровне) или немного снизится, в том числе из-за ожидаемого экспертом определённого удешевления нефти.

В то же время эксперты по валютам развивающихся рынков, опрошенные немецкой экономической газетой Handelsblatt, перспективы рубля оценивают весьма оптимистично. Аналитик мюнхенского банка BayernLB Мануэль Андерш ожидает в 2020 году некоторого ослабления доллара США и, соответственно, укрепления денежных единиц азиатских государств и стран-экспортеров нефти, в том числе и России.

А Кристиан Витоска, инвестиционный стратег в лондонском подразделении Deutsche Bank, указал, что в пользу рубля говорят сейчас не только высокие цены на нефть и возросшая устойчивость экономики России к кризисам, но и приток иностранного капитала на российский рынок облигаций и низкий уровень инфляции в РФ.

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