Глава Фанара в ближайшее время намерен предоставить «МПЦ» Томос об автокефалии, пишут македонские СМИ…

Константинопольский Патриарх Варфоломей намерен подобно событиям на Украине решить вопрос автокефалии непризнанной в Православии Македонской церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на македонские СМИ.

«Вселенский Патриархат официально подтвердил, что не отказался от стремления решить вопрос автокефалии Македонской Православной Церкви, несмотря на противодействие Сербской и Русской Православных Церквей», сообщило македонское интернет-издание «Religija».

Авторы сайта сообщили, что глава Фанара поддержал и принял процедуру аппеляции раскольничьей МПЦ.

«Во время собеседования были подняты предыдущие этапы обсуждения, в том числе просьба Церкви вернуться к каноническому названию под именем Архиепархии Охридской в соответствии со своевременным ходатайством об апелляции со своей стороны», — пишет ресурс.

На данный момент на территории государства Северная Македония существует каноническая Охридская епархия Сербской Православной Церкви и отколовшаяся от неё Македонская православная церковь.

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