Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом в течение января 2019 года прибудет в США, поскольку он намерен продолжить своё лечение от онкологического заболевания, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Греческим СМИ об этом сообщил сам владыка Хризостом, который, по всей видимости, хотел таким образом избежать кривотолков, поскольку американские дипломаты в последнее время оказывают серьёзное давление на Поместные Православные Церкви с целью побудить их признать украинских раскольников из «ПЦУ».

Дата отъезда Предстоятеля в США пока неизвестна, но есть предположения, что он пройдёт лечение в специальном больничном центре Нью-Йорка, который специализируется на борьбе С раком.

В июне 2018 года у Блаженнейшего Хризостома были обнаружены две небольшие опухоли в печени. 17 октября 2018 года он отправился в Лондон, где ему провели операцию по их удалению. С тех пор владыка проходил химиотерапию, которая была завершена в 2 января 2020 года.

Что побудило Предстоятеля Кипрской Церкви сменить место лечения и срочно выехать в США, остаётся неизвестным. О прогрессе или регрессе заболевания ничего не сообщается, хотя сам владыка Хризостом ранее заявлял, что английские власти смогли победить рак.

Русская линия