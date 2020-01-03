Президент Польши, оскорблённый словами Путина о польском после-антисемите, решил не ехать в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста…

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», — пишет газета.

По её сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что «главным гостем должен быть президент России Владимир Путин», который совсем недавно назвал польского посла 1920-х годов в Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей», поскольку тот предлагал установить в Польше памятник Гитлеру и приветствовал высылку евреев в Африку.

В Польше были крайне раздосадованы высказываниями Владимира Путина, однако публично вступаться за Липского не стали, поскольку это могло быть чревато международным скандалом и новыми обвинениями в антисемитизме. После слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева, у которого состоялась «жёсткая, но вполне корректная» беседа с директором восточного департамента.

На этом инцидент вроде бы был исчерпан, но затем получил своё неожиданное продолжение. Отказавшись от посещения Израиля, за Липского решил вступиться президент Польши Анджей Дуда, даёт понять польское издание.

Ещё одной причиной, почему Дуда не захотел ехать в Иерусалим, стало то, что мероприятие в Израиле организовано при участии главы еврейского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году также уличил поляков в антисемитизме, отметив, что многие поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

Кроме того, в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдёт в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.

Впрочем, нежелание Дуды ехать в Израиль может стать его большой ошибкой, ведь защищая Юзефа Липского и обижаясь на Владимира Путина и Исраэля Каца, Варшава лишь подтверждает, что тема антисемитизма в Польше по-прежнему жива. А о том, что польские националисты, к коим относится и президент Дуда, недолюбливают евреев, всем давно известно.

Русская линия