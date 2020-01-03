Немецкие эксперты считают, что в ближайшее время вооружённый хаос может охватить весь ближневосточный регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак…

Немецкие эксперты и политологи рисуют крайне неблагоприятный прогноз дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Ираном и США в свете убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Мнение экспертов и политиков на своих страницах приводит «Немецкая волна», и, несмотря на некоторые разногласия, все они прогнозируют, что в ближайшее время Ближний Востоке может захлестнуть вооружённый хаос.

Так, депутат от фракции «зеленых» в бундестаге и эксперт по внешней политике Омид Нурипур предсказывает резкий рост насилия в регионе. «Смерть Касема Сулеймани может повлечь за собой стремительную военную эскалацию, — говорится в опубликованном им пресс-релизе. — Сулеймани был не только главным стратегом агрессивной политики Тегерана на Ближнем Востоке, в частности в Сирии или Ираке. По сути, он был лицом иранской политики в регионе. Поэтому его смерть будет воспринята иранской стороной как потеря лица и как объявление войны со стороны Вашингтона».

«В том, что реакция Ирана последует, можно не сомневаться», — считает эксперт по Ближнему Востоку Санам Вакиль из лондонского аналитического центра Chatham House. По его мнению, наиболее вероятным шагом со стороны Тегерана может стать эскалация ситуации в Ираке. «Дестабилизировать политическую обстановку в этой стране, где в результате многомесячных антиправительственных демонстраций и отставки премьер-министра Аделя Абделя Махди образовался вакуум власти, будет несложно», — уверен эксперт.

Спустя несколько часов после авиаудара посольство США в Багдаде рекомендовало всем гражданам США незамедлительно покинуть Ирак и не приближаться к зданию посольства. Уже одно это свидетельствует о том, что конфликт между США и Ираном будет разыгрываться в первую очередь на территории Ирака, предполагают эксперты. В настоящее время Пентагон уже объявил, что направит на Ближний Восток ещё 3 тысячи военных, и это может быть только началом.

Однако политическая ситуация может обостриться и за пределами Ирака, считает эксперт по Ближнему Востоку из аналитического центра Chatham House Санам Вакиль. «У Сулеймани были близкие отношения с лидером „Хезболлах“ Хасаном Насраллой», — говорит он. Хасан Насралла возглавляет радикальное шиитское движение «Хезболлах» в Ливане и пользуется поддержкой Ирана. По словам эксперта, Иран использовал свои связи с «Хезболлах» в Ливане, а также с военизированными группировками в Ираке для расширения своего влияния на Ближнем Востоке «нетрадиционным и дестабилизирующим образом».

«Поэтому нельзя исключить, что Иран может атаковать корабли в Персидском заливе и, возможно, даже нанести ракетные удары по одному из государств Персидского залива, как уже делал в сентябре прошлого года», — предупреждает Санам Вакиль. У Ирана может возникнуть соблазн спровоцировать нападение «Хезболлах» на союзника США Израиль, однако в нынешних условиях группировка вряд ли пойдёт на прямой военный конфликт с Израилем, считает он.

Иорданский военный эксперт Мамун Абу Навар полагает, что Иран может активизировать свои силы в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке. Особенно опасна ситуация, по его мнению, для Израиля: «Любая серьезная эскалация в регионе может затронуть Израиль». У союзников США в регионе также есть повод для беспокойства, считает Абу Навар.

В любом случае, Иран вынужден будет отреагировать на убийство одного из своих ведущих генералов, уверен эксперт, поскольку в противном случае он вряд ли сможет сохранить свой статус в регионе. Реакция, по мнению Абу Навара, может быть разной — от похищения американцев до попыток закрыть Ормузский пролив. «В любом случае, это будет очень болезненно для США», — считает эксперт. Но вариант ведения открытых военных действий он всё же исключает. «Войну не смогут контролировать ни США, ни Иран. Это погрузит в хаос весь регион», — замечает Абу Навар.

Сходного мнения придерживается и американский политический аналитик Рэйчел Риззоу: «Никто не хочет войны с Ираном, Америка устала от войн. Пришло время Конгрессу оказать сопротивление администрации Трампа и приложить все силы для того чтобы не допустить войны, потому что к ней никто не готов».

Русская линия