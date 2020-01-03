Патриарх Варфоломей категорически против созыва Всеправославного совещания по Украине
Глава Фанара отверг предложение Иерусалимского Патриарха Феофила созвать Собор Предстоятелей, чтобы обсудить кризис в мировом Православии…
Константинопольский Патриарх Варфоломей ответил категорическим отказом на письмо Патриарха Иерусалимского Феофила с предложением собрать Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей для обсуждения кризиса в мировом Православии, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог «Свет Фанара». Блог освещает деятельность Фанара — стамбульской резиденции Варфоломея.
Иерусалимский Патриарх предложил всем Предстоятелям Поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время визита Его Блаженства в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и Предстоятели Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской Церквей.
Блог «Свет Фанара» утверждает, что Патриарх Феофил направил письмо «по указанию Московского Патриархата».
«Согласно журналистским источникам, письмо Вселенскому Патриарху и другим греко-говорящим Предстоятелям написано на английском языке, что происходит впервые. Вселенский Патриарх Варфоломей ответил на письмо Феофила Иерусалимского по-гречески и в строгом тоне, считая Патриарха Иерусалимского абсолютно некомпетентным делать такого рода действия», — пишет блог.
По данным греческих журналистов, ответ будет опубликован.
Патриарх Варфоломей категорически против созыва Всеправославного совещания по Украине Глава Фанара отверг предложение Иерусалимского Патриарха Феофила созвать Собор Предстоятелей, чтобы обсудить кризис в мировом Православии...