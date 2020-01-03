Константинопольский Патриарх Варфоломей ответил категорическим отказом на письмо Патриарха Иерусалимского Феофила с предложением собрать Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей для обсуждения кризиса в мировом Православии, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог «Свет Фанара». Блог освещает деятельность Фанара — стамбульской резиденции Варфоломея.

Иерусалимский Патриарх предложил всем Предстоятелям Поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время визита Его Блаженства в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и Предстоятели Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской Церквей.

Блог «Свет Фанара» утверждает, что Патриарх Феофил направил письмо «по указанию Московского Патриархата».

«Согласно журналистским источникам, письмо Вселенскому Патриарху и другим греко-говорящим Предстоятелям написано на английском языке, что происходит впервые. Вселенский Патриарх Варфоломей ответил на письмо Феофила Иерусалимского по-гречески и в строгом тоне, считая Патриарха Иерусалимского абсолютно некомпетентным делать такого рода действия», — пишет блог.

По данным греческих журналистов, ответ будет опубликован.

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