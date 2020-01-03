Американский президент отдал приказ на атаку колонны иранских военных в Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани…

3 января 2019 года США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани и ещё десять человек, в числе которых заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди Мухандис, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает убитого генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит США за это нападение, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Ираке, Сирии и Турции. Российский МИД назвал действия США «авантюрным шагом», который приведёт к эскалации напряжённости во всём регионе и поставит крест на иранской ядерной сделке.

В свою очередь, в Госдепартаменте США назвали убийство Сулеймани ответом на угрозу американцам, а президент Дональд Трамп заявил, что генерал планировал новые убийства, и устранить его «следовало много лет назад», сообщает «Немецкая волна».

После воздушного удара госсекретарь США Майк Помпео созвонился с главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его китайским коллегой Ваном И. Он также проинформировал об атаке власти Германии.

Ранее ситуацию с убийством Касема Сулеймани прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. «Действия американцев — это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран», — заявила она в Берлине 3 января.

Деммер напомнила о задержании силами КСИР британского нефтяного танкера в Ормузском проливе и об обстреле нефтяных объектов Саудовской Аравии. «Мы также с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе», — подчеркнула она, добавив, что речь идёт «об опасном моменте эскалации, и задача теперь — способствовать деэскалации посредством благоразумия и сдержанности».

Впрочем, призывы европейских дипломатов к «сдержанности и благоразумию» после американской атаки вполне понятны. В Европе справедливо опасаются, что персы не оставят это нападение без ответа, а это значит, что ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.

Можно по-разному оценивать, кто первым начал эту фазу эскалации напряжённости между США и Ираном, однако всем понятно, что ни о каком свёртывании ядерной программы Тегерана теперь говорить не приходится. Если в Вашингтоне рассчитывали именно на это, то они достигли желаемого результата. Впрочем, для Европы это очень плохая новость, ведь здесь до последнего времени настаивали на сохранении ядерной сделки.

Конечно, войны между США и Ираном из-за случившейся атаки пока не предвидится, но то, что Трамп ведёт Вашингтон именно в этом направлении, теперь никто не сомневается. Во всяком случае, пока со стороны США не просматривается никакого иного варианта решения иранской ядерной проблемы. Не случайно, все союзники США на Ближнем Востоке привели свои войска в полную боевую готовность. Все с тревогой ждут, чем ответит Тегеран на атаку Трампа.

Русская линия