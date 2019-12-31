В Софии заявили, что готовы получать российский газ из «Турецкого потока» с 1 января, и активно ведут строительство «Балканского потока»…

После того, как президент России Владимир Путин обвинил болгарские власти в затягивании прокладки «Болгарского потока» — транзитной трубы от Турции до Сербии — в Софии предприняли усилия, чтобы наверстать упущенное время и развернули активное строительство. Об этом сообщила министр энергетики Теменужка Петкова в понедельник на брифинге в Минэнерго страны, сообщает ТАСС.

«Работы по строительству газопровода через территорию Болгарии продолжаются полным ходом на трёх участках, общей протяженностью 150 км, на трассу газопровода доставлено более 17 тыс. труб, общей длиной 215 километров. Строительство газопровода идёт максимально быстрыми темпами и строго по графику. Мы выполним свои обязательства», — сказала Петкова.

Общая протяженность газопровода через территорию Болгарии составляет 474 км, трасса пройдёт через 11 областей страны. В соответствии с договором, в срок до 250 календарных дней будет построен участок газопровода протяженностью в 308 км до болгаро-сербской границы, прокладка труб должна завершиться к 31 мая. В оставшееся время в срок до 615 календарных дней будет достроена остальная часть трассы.

Кроме того, болгары рассчитывают, что уже с 1 января 2020 года они смогут покупать российский газ по «Турецкому потоку».

«С 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренности с российской стороной будет изменена, это будет точка „Странджа 2“, газ будет поступать с территории Турции. Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около € 35 млн) и снизить цену для потребителей на около 5%. Необходимая инфраструктура полностью готова, 11-километровый участок газопровода от границы с Турцией до компрессорной станции „Странджа 2“ заполнен газом», — сообщила Петкова.

«Причины переноса точки приёма газа чисто экономические, переговоры об этом с российской компанией „Газпромэкспорт“ начались в июне, сразу после того, как румынский оператор значительно повысил тарифы за прокачку газа через свою территорию, что было подвергнуто критике со стороны наших промышленных потребителей. Торговая политика нашей компании всегда была направлена на получение газа по максимально низкой цене, в том числе на оптимизации расходов по его доставке», — отметил глава компании «Булгаргаз» Николай Павлов.

«На базе зарезервированных мощностей газотранспортной сети мы готовы транспортировать газ для наших соседей в Грецию и Северную Македонию, инфраструктура на границе с Румынией, откуда традиционно поступал российский газ, продолжает работать. Принять решение о том, какое направление для потоков газа будет использовано, должны наши российские партнёры», — прокомментировал исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

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