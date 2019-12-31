Митрополит Черногорский Амфилохий наградил церковным орденом полицейского, который отказался разгонять верующих и был уволен из полиции…

Милое Шчепанович: Лучше быть безработным, чем опозоренным и выступать против Церкви

«Лучше быть дома без работы, но с честью, чем позорить себя, размахивая дубинкой», — заявил бывший сотрудник МВД г. Никшича Милое Шчепановича, который отказался принимать участие в разгоне верующих черногорцев, протестующих против дискриминационного закона «о свободе вероисповедания», сообщает Православие.Ru.

Шчепанович, прослуживший в полиции 30 лет, посчитал позором для себя избивать сограждан, вышедших на защиту своей Церкви: он предпочёл безработицу и возможный «волчий билет» от властей нынешней Черногории тому позору, которым неизбежно покрыл бы себя, если бы принял участие в подавлении протестов духовенства и верующих.

После Литургии в соборе Воскресения Христова в Подгорице митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий вручил Милое Шчепановичу орден Святого Петра II Ловченского Тайновидца в знак признательности и благодарности за сделанный выбор.

Владыка поблагодарил и многих других сотрудников полиции, которые, получив приказ о применении силы в отношении православных, протестующих против дискриминационного закона, не стали его выполнять. Шчепанович и подобные ему выбрали «веру, истину и свободу, сохраняя совесть и достойный образ Черногории», сказал владыка Амфилохий.

Архипастырь призвал всех православных христиан принимать участие в молебнах Пресвятой Богородице о мире, здравии, спасении и примирении черногорцев. Молебны служатся во всех храмах и будут продолжаться до Рождества Христова.

Ежедневно в храмах Черногории раздаётся погребальный звон — в знак того, что в Скупщине этой страны умерли правда и право. Что же касается собственности Православной Церкви, владыка Амфилохий сказал: «Храмы принадлежат народу, а не безбожникам».

А бывший полицейский Милое Шчепанович, которым, по мнению сотен тысяч людей, может гордиться православная Черногория, сказал, обращаясь к соотечественникам: «Я ничего особенного не сделал — я просто поступил по совести. Я верую во Христа — как иначе? Слава Богу и святому Василию Острожскому! Честь имею!»

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