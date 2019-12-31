Платёж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года, хотя в Киеве надеются, что Россия всё же заплатит больше…

30 декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» сумели согласовать новый пятилетний контракт по транзиту газа. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесёт Украине от $ 7 млрд до $ 15 млрд в зависимости от объёмов поставки. Тем не менее, при базовом объёме прокачки в 225 млрд кубометров «Газпром» за все пять лет заплатит $ 7,2 млрд, что примерно соответствует уровню тарифа в контракте от 2009 года, сообщает газета «Коммерсант».

Подписи по целым комплектом документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года ещё на пять лет сторонам пришлось ставить в ночь на 31 декабря (накануне документы пять дней согласовывали в Вене и этот процесс явно затянулся). Как и заявлялось ранее, транзит газа в 2020 году составит не менее 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — не менее чем по 40 млрд кубометров.

Стороны подписали два соглашения: межоператорское (interconnection agreement) между компанией «Оператор ГТС Украины» и «Газпромом», а также договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Уровень тарифа на транзит стороны не раскрывают, а оценки дохода от нового контракта сильно разнятся. Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что страна получит «как минимум более $ 7 млрд». Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пояснил, что в договорённостях закреплён принцип «качай или плати», но при этом остаётся опция дополнительных объёмов транзита с большей гибкостью бронирования, «которые будут оплачиваться по более высокому тарифу».

По информации господина Витренко, контракт о транзите даст Украине за пять лет гарантированно не менее $ 7,2 млрд. Если исходить из этих оценок, то тариф будет близок к текущему — около $ 32 за тысячу кубометров за прокачку от Суджи на российско-украинской границе до Словакии.

Но премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ежегодные доходы Украины от транзита будут гораздо выше — $ 2−3 млрд. Той же оценки в $ 2−3 млрд придерживается глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Вероятно, в своих оценках они исходят из объёма прокачки по состоянию на 2019 год — более 90 млрд кубометров.

Помимо соглашения о транзите, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании всех прежних споров, сообщает Интерфакс. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее, в предусмотренный протоколом срок, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $ 2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.

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