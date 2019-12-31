28 декабря 2019 года на братской трапезе по окончании Литургии в Сретенском ставропигиальном монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Черногории после принятия парламентом этой страны законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru.

Святейший Владыка, в частности, сказал:

«Сегодня Вселенская Церковь находится в совершенно особом положении. Ничего подобного в истории Православия, по крайней мере, в последние несколько веков, не было. Даже когда православный Восток находился под властью османской Турции, её влияние на мировое Православие уравновешивалось силой Российской империи, и наши братья знали, что есть покровитель и защитник Православия — это Святая Русь.

Изменился исторический контекст, и Россия как светское государство теперь не может играть ту же роль. При самом доброжелательном отношении к деятельности Русской Церкви государство не вмешивается ни в наши внутренние дела, ни в нашу внешнюю деятельность, которую мы осуществляем исключительно в соответствии с каноническим правом.

Но в то же самое время, когда Русская Церковь обрела полную свободу, мы с прискорбием вынуждены констатировать, что главы некоторых Поместных Православных Церквей находятся даже не под влиянием, а едва ли не под властью определенных светских сил.

На нас многие десятилетия давили не какие-то чиновники — на нас давила вся мощь атеистического государства, вся политическая сила, власть, спецслужбы. Но мы ведь выдержали это давление! Однако сегодняшний кризис в Православии высветил несомненную слабость некоторых Поместных Церквей. По милости Божией, не все архиереи и в этих Церквах пошли на попрание канонов; мы знаем, что по-прежнему твёрдо держится целый ряд иных Поместных Церквей. Особой признательности заслуживает позиция Иерусалимского Патриарха, который не допускает раскольников к служению у Гроба Господня, что стало бы катастрофой для Вселенского Православия.

Большие испытания выпали сегодня и на долю Сербской Церкви. В Черногории, маленькой стране, где всегда сохранялось особое отношение к России, принят закон, согласно которому вся церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской Православной Церкви к раскольникам. Правящий архиерей, владыка Амфилохий, борется за Православие, он не склонил свою главу перед раскольниками, но и нам не надо молчать, причём не только на уровне Московского Патриархата или Отдела внешних церковных связей. Мы должны быть солидарны с владыкой Амфилохием. Мы должны осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви. А ведь это происходит в сердце Европы — той самой Европы, которая декларировала, как и Соединенные Штаты, принцип отделения Церкви от государства! Стало быть, принцип светского государства легко попирается ради определенных политических целей, в числе которых, несомненно, борьба с Россией.

Сегодня никто не должен оставаться в стороне от того, что происходит в мировом Православии. Следует писать письма поддержки владыке Амфилохию, выражать ему нашу любовь, говорить о том, что Русская Церковь остаётся вместе с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей Церкви. И точно так же мы можем и должны писать обличительные письма в Константинополь, предупреждать греческих иерархов о недопустимости разрушения единства Православия.

Почему же мы так уверены в том, что на нашей стороне правда? А потому что мы не преследуем никаких политических целей и не испытываем никакого политического давления; мы исходим исключительно из принципов канонического права. А какая может быть правда у Константинополя, который грубо вмешивается в юрисдикцию другой Поместной Церкви, который самовольно снимает анафему с того, кто не имел к Константинополю никакого отношения, и предоставляет «автокефалию» раскольникам, не имеющим иерархического преемства?

Россия ведет сегодня независимую политику, и у Русской Церкви, как я уже отметил, совершенно независимый взгляд и на внутренние, и на внешние дела. Конечно, в этом отношении мы очень отличаемся от тех Поместных Церквей, которые находятся в зависимости от сил не просто нецерковных, но, я бы сказал, антихристианских. Поэтому сегодня как никогда мы все должны быть консолидированы. Мы должны понимать, где правда, а где ложь, и молиться за тех наших братьев и сестер, которые страдают от грубейшего вмешательства светских властей. Мы должны быть с теми, чьи церкви закрываются или передаются раскольникам, с теми, кто страдает за Божию правду.

Верю, что Господь не оставит нас, как не оставит другие Православные Церкви, если останется непоколебимо верной Святому Православию наша Русская Церковь. На нас как на самой большой Поместной Церкви мира лежит особая ответственность за единство Православия, и я бы хотел, чтобы эту ответственность осознали и епископат, и духовенство, и монашествующие, и весь наш верующий народ".

Русская линия