Патриарх Варфоломей не хочет сознаваться, что действия властей Черногории — это результат грубого вмешательства Фанара в дела УПЦ и предоставления автокефалии «ПЦУ»…

То, что происходит сегодня в Черногории, где местные власти открыто заявляют о начале гонений на Сербскую Православную Церковь с целью поддержки черногорских раскольников, — это один из результатов неканонических деяний Константинопольского Патриарха Варфоломея, который грубо вмешался в дела УПЦ и признал украинских раскольников.

Оправдывая скандальное решение Патриарха Варфоломея по Украине, на Фанаре публично заявляли, что свою автокефальную Церковь имеет право получить буквально каждый народ или независимое государство. Здесь, видимо, не предполагали, что эти слова будут восприняты многими политическими деятелями в мире как инструкция к действию. А именно так их поняли в Черногории.

Несменный президент Черногории Мило Джуканович (которого до вступления Черногорского государства в НАТО в европейской прессе открыто называли диктатором, а теперь считают демократическим лидером) не скрывает, что его целью является получение автокефалии для раскольнической «Черногорской церкви». Для этого ему необходимо разгромить в Черногории епархии Сербского Патриархата, чем он и занялся. При этом вдохновение Джуканович черпает из той ситуации, которая сложилась на Украине, о чем он публично и говорит в СМИ.

На этом фоне Константинопольский Патриарх Варфоломей попытался оправдать себя и снять с Фанара ответственность за действия черногорских властей. В интервью сербской газете «Kurir» Константинопольский Патриарх заявил, что никогда не признает черногорских раскольников, поскольку Черногория является канонической территорией Сербской Православной Церкви, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Говоря об антицерковном законе, который был принят черногорскими властями, глава Фанара заявил, что накануне лично послал письмо Президенту Республики Мило Джукановичу, в котором потребовал не допустить принятия закона.

«Для Вселенского Патриархата единственная каноническая Церковь в Черногории это Черногорская и Приморская митрополия Сербской Православной Церкви во главе с митрополитом Амфилохием. [..] Повторяю, нами никогда не будет предоставлена автокефалия так называемой «Церкви Черногории», — категорически заявил Патриарх Варфоломей.

Впрочем, такие же заверения в своё время Патриарх Варфоломей делал и по отношению к украинским раскольникам, но затем резко переменил своё отношение и вступил с ними в общение. Точно так же повели себя и Александрийский Патриарх Феодор и Афинский Архиепископ Иероним. Так, что никакой веры грекам в данном случае быть не может.

Очевидно, что нынешние заявления главы Фанара продиктованы не его принципиальным отношением к раскольникам, а лишь нежеланием признавать свою ответственность за то, что происходит в Черногории. Впрочем, обмануть Патриарху Варфоломею в данном случае никого не удастся. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично предупреждал главу Константинопольского Патриархата, что своим вторжением на Украину он открывает «ящик Пандоры». И теперь эти предупреждения начинают сбываться.

Русская линия