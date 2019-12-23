Русская линия
Сводка новостей от 23 декабря 2019

В Москве состоится расширенное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Впервые в заседании Синода примут участия члены Высшего церковного совета…

Высший Церковный совет25 декабря 2019 года в Храме Христа Спасителя впервые состоится совместное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви и Высшего церковного совета. Об этом сообщил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт Интерфакс.

«Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления», — отметил Легойда, добавив, что Высший церковный совет подотчётен Синоду, на заседаниях которого утверждаются также планы и отчеты синодальных учреждений.

«В этот раз у членов Высшего церковного совета будет возможность непосредственно рассказать членам Священного Синода о своей работе», — сказал глава Синодального отдела.

С чем связано решение объединить заседания Синода и Совета, Владимир Легойда не уточнил, однако на ближайшем Синоде предполагалось обсудить реакцию Русской Православной Церкви на решение Александрийского Патриарха Феодора о признании «украинских раскольников». Очевидно, что таким образом священноначалие решило привлечь к этой дискуссии как можно большее число ответственного духовенства Русской Православной Церкви.

Русская линия

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В Москве состоится расширенное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
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