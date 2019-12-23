Президент США Дональд Трамп на фоне импичмента, вынесенного ему со стороны демократов в Палате представителей, не стал медлить с введением санкцией против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», и срочно подписал закон, который заставил европейцев свернуть своё участие в реализации проекта. Говорят, на такие меры глава Белого дома пошёл, чтобы задобрить республиканцев, которые теперь будут рассматривать дело об импичменте в сенате. Но каковы бы не были причины его решения, США в данном случае показали себя как «хозяева Европы» и нанесли серьёзный удар не столько по России, сколько по Германии.

Впрочем, сорвать реализацию «Северного потока-2» им не удалось, они смогли лишь отсрочить реализацию проекта. В Берлине занимают принципиальную позицию по этому вопросу и делают всё, чтобы помочь «Газпрому» достроить трубу.

Так, Германия разрешила российской компании, которая из-за ухода швейцарского трубоукладчика Allseas не успевает проложить газопровод до конца года, продолжить строительство в зимние месяцы. Разрешение будет действовать до мая. На летний период (с мая по сентябрь) у оператора проекта Nord Stream 2 AG, в случае необходимости, также уже есть разрешение на работы, сообщает газета «Коммерсант».

В настоящее время труба готова на 93%, и осталось достроить 160 км из 2460 км маршрута. В Nord Stream 2 AG пояснили, что «продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию».

В правительстве России уверены, что никакой катастрофы с окончанием строительства нет, просто оно затянется на несколько месяцев.

Комментируя санкции США, премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря отметил, что газопровод будет достроен. «У „Газпрома“ есть альтернативные варианты, как это всё проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдёт, но ничего страшного», — сказал он, отметив, что «никакой катастрофы нет», особенно с учётом того, что Москва договорилась с Киевом о транзите газа через Украину.

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