Несмотря на светский характер еврейского государства, власти Израиля продолжают активно работать в направлении будущего восстановления иудейского Третьего храма. С этой целью еврейские археологи ведут на Святой Земле всевозможные раскопки, хотя против подобных работ выступают представители ООН и ЮНЕСКО.

23 декабря 2019 года представители Тель-Авивского университета сообщили, что при проведении раскопок недалеко от современного города Бейт-Шемеш в Израиле они обнаружили 3100-летний храм, в котором, предположительно, хранился Ковчег Завета.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail, находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого здания был обнаружен большой плоский камень.

Именно он дал еврейским археологам основания предположить, что в этом храме мог храниться Ковчег Завета. Согласно Библии, Ковчег стоял на большом камне, вернее, на четырёхугольном каменном столе. Найденный в Бейт-Шемеш камень имеет следы обработки и обладает правильной четырехугольной формой.

Сам храм датирован XII веком до Р.Х. На то, что это было именно культовое сооружение, указывают более мощные по сравнению с жилыми домами стены и его местоположение — здание стояло в стороне от домов. Кроме того, вход в него был обращён к восходящему солнцу.

Также еврейские археологи обнаружили два больших круглых камня с вырезанными в них желобами. Возможно, они использовались для жертвоприношений. Найденные здесь же фрагменты костей животных, керамики и чаш свидетельствуют о том, что в этом месте проводились ритуалы.

«Храм впоследствии был разграблен и вскоре после этого его превратили в загон для животных, — говорит руководитель исследовательского проекта доктор Цви Ледерман из Тель-Авивского университета. — Для меня это акт враждебности, преднамеренное осквернение святого места».

Осквернить храм могли филистимляне, чье поселение Тель-Баташ было расположено всего в семи километрах от храма.

О том, где в настоящее время находится сам Ковчег Завета, среди еврейских археологов ведутся постоянные споры, из которых ясно, что его точное местонахождение неизвестно. Существует, впрочем, мнение, что Ковчег давно найден и сохраняется еврейскими властями в тайне до восстановления Третьего храма. Однако, вряд ли они стали бы утаивать такую информацию.

Русская линия