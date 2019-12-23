22 декабря 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в храме праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове г. Москвы вновь прокомментировал дискуссию, которая ведётся в стране в связи с рассмотрением законопроектов о профилактике семейно-бытового насилия, сообщает Патриархия.Ru.

Заявление Его Святейшество оказалось созвучно позиции Патриаршей комиссии по семейным делам, в которой обратили внимание на опыт зарубежных стран, которые показывает, что подобные законы «едва ли способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных граждан».

«Кто-то выступает в поддержку законопроектов в той форме, в которой они опубликованы, кто-то требует внести в них изменения, — сказал, в частности, Святейший Владыка. — Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, — было бы в наших семьях насилие? Да никогда!»

«Никаким законом невозможно остановить преступника, — констатировал Патриарх Кирилл. — У нас этих законов — тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы, хотя едва ли не каждый из них знает закон лучше, чем любой добропорядочный гражданин. Закон не удерживает человека от совершения преступлений, это доказано. А что удерживает? Человека может остановить совесть, любовь к жене, детям. Но эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием».

«Именно поэтому на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон. Как сказано в Слове Божием, люди естеством законное творят (см. Рим. 2:14), то есть без всяких законов, но по совести, по идеалам, сложившимся в их сознании», — подчеркнул Предстоятель.

«Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями, ведь мы ещё не исчерпали до конца тот великий потенциал, который Бог нам даёт действием Своей благодати», — убежден Святейший Владыка.

«Не вторгаясь в государственные дела, мы обязаны сказать, что является самым важным в деле преодоления семейного и всякого другого насилия, всякой человеческой неправды. Пусть Господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы становилось немыслимым не только семейное, но и всякое иное насилие над человеком», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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