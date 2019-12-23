Официальные Диптихи Элладской Православной Церкви за 2020 год, в которых указываются все каноническое архиереи Поместных Церквей, включают в себя имя Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и не включают имя главы украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает СПЖ со ссылкой греческое издание «Оukraniko».

В Диптихах прописаны имена всех архиереев канонической Украинской Православной Церкви, есть новые митрополиты Фтиотиды, Лемноса и Калаврит, которые были избраны на Архиерейском Соборе Элладской Церкви во время заседания 11 октября 2019 года. А вот упоминания о представителях «ПЦУ» там нет.

В качестве доказательства «Оukraniko» приводит фотографию соответствующей страницы документа с именами Предстоятеля и архиереев УПЦ.

Издание «Оukraniko» напоминает, что «12 октября Архиерейский Собор рассмотрел украинскую проблему и, по словам митрополита Навпактского Иерофея, принял решение о признании „украинской автокефалии“».

Это событие, по словам издания, «вызвало волнение и недовольство среди архиереев, духовенства и верующих мирян, и многие из них подвергли сомнению факт какого-либо синодального решения».

«Оukraniko» сообщает, что задокументированные возражения против «решения» о признании «ПЦУ» «сопровождают объёмное досье, которое было передано „Всегреческим православным союзом“ греческому правосудию и, в частности, Государственному совету, для отмены синодального „решения“».

Издание «Оukraniko» подчеркивает, что «Диптихи Элладской Церкви включают изменения более раннего решения Архиерейского Собора (такие как, избрание и рукоположение новых митрополитов от 11 октября) и не включают „псевдоавтокефальную церковь Украины“, а чётко называют Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрия».

В то же время, «Оukraniko» напоминает, что митрополит Димитриадский Игнатий в своем выступлении во время Архиерейского Собора 12 октября относительно украинского вопроса, среди прочего сказал, что «дарование автокефалии является прерогативой Вселенского Патриархата, но оно не отрицает сущности и присутствия митрополита Онуфрия и русского церковного присутствия в Украине».

Митрополит тогда подчеркнул, что дарование «автокефалии» ПЦУ «не влияет на него (митрополита Онуфрия — Ред.), не меняет его статуса, не отлучает их (верующих УПЦ — Ред.) от Церкви, не ведёт их в раскол».

Почему в новый перечень архиереев греки решили не включать представителей «ПЦУ», остаётся неизвестным. Не исключено, что речь идёт всего лишь о бюрократических проволочках. Однако, возможно, что это решение было принято и осознанно, чтобы не провоцировать недовольства среди верующих и рядового духовенства.

Русская линия