Политика европейских властей по постепенной ассимиляции мигрантов-мусульман в христианское европейское общество не даёт желаемых результатов. Мигранты, прибывшие в Европу с Ближнего Востока, сохраняют свои традиции и даже пытаются диктовать местным жителям свои порядки.

То как смотрят на простодушных европейцев прибывшие в Европу мусульмане, свидетельствует сообщение норвежских СМИ о том, что четверо мигрантов напали на уличного проповедника, который рассказывал о Христе на улицах Тронхейма, и попытались силой заставить его отказаться от Христа и принять ислам.

Обманом они увели его с оживлённой улицы, а после начали избивать и угрожать расправой, если он не станет мусульманином. Роар Флоттум проповедовал о Христе, когда встретил группу мусульман и предложил им помолиться вместе, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Norway Today.

«Я спросил, не будут ли они против, и они согласились, — рассказал Роар, — у одного из них болела спина. Я помолился за него, и он сказал, что ему стало намного лучше. Тогда я помолился за него снова, и он уверил меня, что боль ушла совсем. Они выглядели такими потрясёнными, что я поверил им».

Потом они предложили Флоттуму пройти с ними, чтобы помолиться за их друга, который травмировал ногу. Они вывели проповедника на задний двор близлежащего дома, а после столкнули с лестницы в подвал и начали избивать, требуя принять ислам.

«Сначала они отняли мои банковскую карту, коды, мобильный телефон и Apple ID. Потом издевались надо мной в течение часа, — рассказал Флоттум. — В общей сложности они украли 10 тысяч крон (около 1000 долларов США). Удерживая меня в подвале, они угрожали мне ножом и обещали убить меня, если я не приму ислам».

«Они требовали, чтобы я сказал какие-то слова по-арабски, — продолжил он. — Я был уверен, что они собираются убить меня, потому что они обсуждали отсутствие свидетелей этого преступления».

Позже они отпустили его, предупредив, что убьют его, если о случившемся узнают власти. Несмотря на это, Роар обратился в полицию и сообщил о нападении. В интервью он сообщил, что уже покинул больницу и чувствует себя хорошо.

«Я часто говорю о Христе на улице и никогда не сталкивался ни с чем подобным. Но я не собираюсь останавливаться и продолжу рассказать о Божьей любви к людям», — заявил проповедник.

По словам начальника местной полиции, преступники пока не установлены. Полиция собирает видео с камер наблюдения в районе, где произошло нападение.

Русская линия