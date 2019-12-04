4 декабря 2019 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 102-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля и после богослужения высказался против принятия законопроекта о «профилактике семейно-бытового насилия», сообщает Патриархия.Ru.

«Сегодня особый день. Мы должны молиться о сохранении наших семей, об их укреплении, и в связи с этим я бы хотел напомнить, что сейчас рассматривается проект закона, касающегося борьбы с так называемым семейным насилием», — заявил Патриарх Кирилл.

«Конечно, никакого насилия в семье допускать нельзя! Но есть нечто опасное в современных тенденциях, в том числе в законодательной сфере, когда под видом борьбы с семейным неблагополучием некоторые пытаются узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, неких добровольцев, якобы призванных помочь урегулировать положение в семье. К такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Семья — это святое пространство любящих друг друга людей, и нужно делать всё для того, чтобы сохранять эту любовь, чтобы не допускать никакого насилия, чтобы жизнь супругов была радостной, мирной, счастливой, чтобы в атмосфере любви воспитывались дети. Очень опасно, когда в закрытое семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и кто знает, что подобное вторжение может принести — пользу или вред для тех, кто живёт бок-о-бок друг с другом и сохраняет семейные узы. Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от вторжения извне под любыми предлогами», — заявил Его Святейшество.

По словам Патриарха Кирилла, семья — это «союз двух людей, которые вступили в брак по любви, которые воспитывают детей и несут личную ответственность пред Богом и перед обществом». «Состояние семьи — их личная ответственность, и непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы семейных отношений. Поэтому борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, мы вместе с тем не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей с непонятными целями и мыслями».

«Говоря об этом, не могу не сказать об огромной ответственности Церкви. Нашим пастырям на исповеди нередко рассказывают о семейных конфликтах, когда нарушается взаимопонимание между мужем и женой, когда от этого страдают дети. Конечно, задача пастырей, принимающих исповедь, — сделать всё, чтобы сохранить семью, чтобы примирить супругов. Если есть необходимость, нужно даже добиваться встречи с обоими супругами, с тем чтобы иметь возможность пастырским словом и любовью уврачевать конфликт. Ведь Церковь сегодня несёт особую ответственность за сохранение семейных ценностей, за сохранение семьи, подвергающейся столь грозным разрушительным воздействиям извне» — заявил Предстоятель.

Русская линия