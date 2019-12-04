Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с греческим архиереем, который многое сделал для признания Афинами украинских раскольников…

Дипломаты США в Греции продолжают, не стесняя себя, демонстрировать свою особую поддержку Константинопольскому Патриархату и Элладской Православной Церкви в вопросе признания украинских раскольников.

4 декабря 2019 года посол США в Афинах Джеффри Пайетт встретился с митрополитом Сиросским Дорофеем, который в своё время выступил в защиту принятого Элладской Церковью решения о признании Епифания Думенко и представителей «ПЦУ», сообщает РИА Новости.

В ответ на слова митрополита Волоколамского Илариона, что в Русской Православной Церкви надеются на «ответственное решение» Элладской Церкви и призыву «не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение», митрополит Сиросский Дорофей 12 октября заявил, что «Церкви Греции никто не может угрожать, шантажировать, манипулировать, и она не получает указаний и инструкций от кого-либо».

«Для меня большая честь снова встретиться с митрополитом Дорофеем и поблагодарить его за решительные действия в поддержку религиозной свободы и терпимости, ценностей, которые мы разделяем с греческим Православием, Его Святейшеством Вселенским Патриархом и Его Блаженством Архиепископом Иеронимом», — написал Пайетт в Twitter.

Американский посол «передал сердечную благодарность и признательность от себя и от правительства США за заявление, сделанное митрополитом Дорофеем после Архиерейского Собора 12 октября», когда была признана «автокефалия» украинской «новой церкви», сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

«Это было смелое и решительное заявление, которое вы сделали», — сказал Пайетт.

Со своей стороны, греческий епископ поблагодарил посла за слова поддержки и сказал, что Элладская Церковь всегда была, есть и будет с Константинопольским Патриархатом.

Именно об этом и говорил в своё время митрополит Волоколамский Иларион, заявляя о том, что Элладская Церковь является полуавтокефальной, поскольку почти половина её архиереев одновременно являются архиереями Константинопольского Патриархата, а такие, как владыка Дорофей, вообще не отделяют себя от деяний Фанара.

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