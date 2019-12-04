18 ноября 2019 года, во время собрания священнослужителей своей епархии митрополит Чикагский Американской архиепископии Константинопольского Патриархата Нафанаил (Симеонидис) запретил священникам ограничивать доступ к Таинству Святого Причастия для всех желающих и в любое время, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Рrotectingorthodoxchurch».

В частности, митрополит Нафанаил сказал, что ни о каких «параметрах» для участия человека в Таинстве Причастия священники говорить не должны, «даже на таких праздничных мероприятиях, как Пасха и Рождество, когда в церкви находится множество неизвестных лиц».

По мнению представителя Константинопольского Патриархата, «если бы святой Иоанн Златоуст, „автор богослужения“, хотел, чтобы такие „ограничения“ в допуске к Причастию были сделаны, он бы зашифровал их в самой Литургии».

Он уверен, что единственное «ограничение» состоит в том, что люди должны подойти к Причастию со «страхом перед Богом, верой и любовью».

Митрополит Нафанаил объявил, что с 18 ноября 2019 года Святое Причастие имеет «открытый характер» в Чикагской митрополии и никаких публичных объявлений с описанием того, кто не должен приближаться к Чаше, не будет допущено.

Архиерей объяснил, что духовенство не имеет права никому запрещать подходить к Чаше, потому что, по его словам, «мы будем выглядеть фанатиками, если мы запрещаем людям причащаться».

Он считает также, что если человеку запрещают приближаться к Чаше, чтобы принять Святое Причастие, потому что он совершает какой-либо грех, который согласно канонам Церкви запрещает ему участвовать в Причастии, то он может не вернуться в Церковь.

Что побудило фанарского архиерея выступить против традиции сугубой подготовки верующих к Причастию, остаётся неизвестным. Возможно, в одном из храмов митрополии к Причастию не был допущен какой-либо благотворитель епархии или высокопоставленный американский чиновник, который в итоге пожаловался на это архиерею.

В данной ситуации верующим Чикагской митрополии остаётся только радоваться, что владыка Нафанаил со своими откровенно обновленческими взглядами никак не может им запретить должным образом готовиться к Причастию. Сам он может причащать кого угодно, но не допустить к Причастию «фанатиков» он не в силах. А таковых, слава Богу, ещё немало в Константинопольском Патриархате.

Русская линия