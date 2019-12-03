Русская линия
Сводка новостей от 3 декабря 2019

Сергей Миронов раскритиковал проект закона «о борьбе с домашним насилием»
В «Справедливой России» заявили, что законопроект содержит в себе антисемейные принципы ювенальной юстиции…

Сергей МироновФракция «Справедливая Россия» не поддержит предложенный сенаторами проект закона о борьбе с домашним насилием из-за несогласия с внедрением через него принципов ювенальной юстиции, заявил лидер фракции Сергей Миронов, слова которого приводит Интерфакс.

«Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашей стране, главная цель, в конце концов, — изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в „однополые семьи“ за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте», — сказал Миронов во вторник журналистам.

Если законопроект поступит в Госдуму и будет вынесен на пленарное заседание, «Справедливая Россия» не будет его поддерживать, добавил Миронов, отметив, что «эсеры» будут добиваться изменения сути законопроекта, «чтобы ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришёл в нашу страну».

Ранее с подробным разбором предложенного законопроекта выступила Патриаршая комиссии по делам семьи Русской Православной Церкви. В своём заявлении Комиссия указала, что данный закон направлен на окончательное разрушение института семьи в России и приведёт к многочисленным злоупотреблениям и вмешательству чиновников во внутренние дела семей.

Русская линия

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