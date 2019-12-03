Премьер Греции Кириакос Мицотакис за месяц до своего визита в США начал делать антироссийские заявления и призывать принять Македонию и Албанию в ЕС…

В Греции видят в России угрозу и союзника враждебной Турции, а в США — своего защитника и того, кто может защитить Афины от Эрдогана. Об этом свидетельствуют необычно резкие антироссийские заявления греческих политиков самого высокого ранга, от которых ранее они старались воздерживаться.

Греция сегодня — это не та страна, которая может играть серьёзную роль в мировой политике. С экономической точки зрения — это государство, которое оказалось в кабале у западных кредиторов. Тем не менее, греки имеют влияние в регионе, они быстро сориентировались и теперь стараются вести дела не столько с Германией (как лидером ЕС), а с США (по примеру Польши).

Быть союзником такой державы, как США весьма выгодно. Однако, во главе Вашингтона сегодня стоит прагматичный президент Дональд Трамп, который не будет давать никому денег и делать преференций, если Америка не станет получать за это что-то взамен. А что могут предложить Афины США, кроме признания «украинского томоса»? Антироссийскую риторику на Балканах.

Как сообщает OrthodoxTimes.com, 7 января 2020 года президент США Дональд Трамп согласился принять у себя премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Визит Мицотакиса «будет свидетельствовать о сильных экономических, охранных и культурных связях между Соединенными Штатами и Грецией, важным союзником Организации Североатлантического договора», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Президент Трамп и премьер-министр Мицотакис «обсудят пути продвижения давних стратегических интересов двух стран в укреплении стабильности, процветания и сотрудничества на Балканах и в Восточном Средиземноморье». «Президент США также подчеркнёт важность телекоммуникационной безопасности, особенно связанной с 5G, противодействием пагубному влиянию в регионе и продвижением религиозной свободы во всем мире», говорится в сообщении Белого дома.

Таким образом, США предельно чётко обозначили свою позицию — им нужен союзник на Балканах, который будет вести борьбу с «пагубным влиянием» России в этом регионе. В ответ на это Афины тут же откликнулись. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис за целый месяц до визита в США заявил, что «был и будет» обеспокоен «вмешательством» России в дела западно-балканских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

«Я беспокоился, беспокоюсь и продолжу беспокоиться. Именно поэтому я считаю, что решение, принятое (Европейским) советом, нужно пересмотреть в 2020 году», — сказал премьер в интервью изданию, отвечая на вопрос о «российском вмешательстве» в страны Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что премьер назвал ошибкой решение ЕС отложить на более поздний срок переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании и призвал начать их в следующем году.

Печально, но православная Греция превращается в антироссийский рупор на Балканах.

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