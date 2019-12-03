В Издательском Совете РПЦ высоко оценили роман Натальи Иртениной «Багряные ризы» Определён победитель в конкурсе рукописей по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской»… 29 ноября 2019 года в Каминном зале Издательского совета Русской Православной Церкви под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось итоговое заседание Совета экспертов литературного конкурса «Новая Библиотека» по номинации рукописей на тему подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщает официальный сайт Издательского Совета РПЦ. В работе приняли участие: главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай; специалист сектора конкурсных программ Издательского совета иерей Николай Балан; помощник председателя Издательского совета Д.М. Володихин; член Союза Писателей РФ Э.В. Геворкян; доцент Литературного института им. А.М. Горького С.С. Арутюнов. В ходе заседания эксперты определили победителем второго премиального сезона литературного конкурса «Новая Библиотека» Наталью Иртенину за представленную рукопись романа «Багряные ризы». Дипломантами конкурса стали писатели Ирина Ордынская (рукопись романа «Монахини») и Игорь Прососов (рукопись романа «Свободные»). Награждение финалистов состоится в январе 2020 года в рамках «Рождественских чтений». Конкурс на лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской» учрежден Издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и проводится с 2018 года. Лауреатом первого сезона стала писательница Екатерина Федорчук — автор романа «Трибунал». Русская линия





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