Прибывшие в Стамбул для участия в торжествах в честь св. Андрея Первозванного архипастыри не стали участвовать в Литургии из-за присутствия на ней украинских раскольников…

30 ноября 2019 года (по новому стилю) на Фанаре отмечали память св. Андрея Первозванного — небесного покровителя Константинопольского Патриархата. Среди иерархов, приехавших на торжества в Стамбул и сослуживших Патриарху Варфоломею, были Патриарх Александрийский Феодор II, епископы Константинопольской, Александрийской и Элладской Церквей, сообщает Благовест-инфо.

Также в богослужении принял участие представитель украинских раскольников, скандально известный «архиепископ» Евстратий Зоря. Помимо раскольников, на Литургии присутствовала делегация Католической церкви во главе с президентом Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, сообщает сайт Orthodox Times.

29 ноября Патриарх Варфоломей принял в свой резиденции на Фанаре представителей Иерусалимской и Кипрской Православных Церквей — архиепископа Севастийского Феодосия и митрополита Констанции-Фамагусты Василия.

Хотя эти иерархи прибыли в Стамбул по случаю праздника Вселенского Патриархата, оба они вынуждены были отказаться от сослужения Патриархам Варфоломею и Феодору, поскольку на Литургии присутствовали раскольники и еретики.

Как известно, Иерусалимский Патриархат и Кипрская Православная Церковь, как и многие другие Поместные Церкви, отказываются признавать украинских раскольников. Более того, многие из иерархов этих Церквей критикуют решение Патриарха Варфоломея предоставить «ПЦУ» автокефалию и призывают созвать Всеправославный Собор на эту тему.

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