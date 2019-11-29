Почти каждый десятый россиянин (9%), считающий себя православным, планирует соблюдать 40-дневный Рождественский пост. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает ТАСС.

«Соблюдать Рождественский пост с 28 ноября по 6 января планируют 9% последователей Православия, чаще — жители городов-миллионников (16%)», — говорится в сообщении. В переводе на цифры это порядка 12 млн человек, что для страны, где 70 лет господствовали безбожные советские власти, очень много.

Ещё четверть респондентов (25%) пока что не определились с намерением соблюдать пост, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, а также жители сёл. При этом 64% опрошенных россиян, придерживающихся Православия, не планируют соблюдать пост.

Всего о своей принадлежности к Православию заявляют 67% опрошенных, чаще всего принадлежность к этой религии декларируют женщины (74%), россияне в возрасте от 45 до 59 лет (71%) и старше 60 лет (73%). По данным опроса, с разной степенью регулярности Церковь посещают 83% православных, при этом 13% респондентов ходят в храм не менее одного раза в месяц.

Отмечается, что треть последователей Православия в разной степени соблюдают православные посты (30%). Это на 5% больше, чем полгода назад (25%). При этом 15% из них соблюдают только Великий пост.

В свете приведённой статистики нельзя не вспомнить разговор Авраама и Бога, который приводится в Бытие, по поводу участи Содома и Гоморры:

Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что Он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот.

Авраам стал умолять Господа, чтобы Он помиловал эти города, если там найдутся пятьдесят праведников.

Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то ради них помилую весь город».

Авраам снова спросил: «может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти?»

Господь сказал: «не истреблю, если найду там сорок пять праведников».

Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять Его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до десяти; он сказал: «Да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять праведников?»

Бог сказал: «Не истреблю и ради десяти». Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и десяти праведных людей.

Русская линия