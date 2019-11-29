Пока глава УКГЦ Станислав Шевчук неустанно твердит о том, что войну на Донбассе необходимо продолжать и не всякий мир есть благо для Украины, папа Римский Франциск, напротив, поддерживает попытки Киева и Москвы примириться и дать особый статус Донбассу, сообщает Страна.ua.

Отвечая на вопросы журналистов на тему восстановления мира на Земле, глава Ватикана поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

«Всё, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это даёт результаты. Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и переговоры оказались результативными. На Донбассе планируется особый государственный режим. Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг», — заявил папа, которого цитирует официальное издание Ватикана Vatican News.

Причём это уже далеко не первые примирительные заявления папы Римского о конфликте на Донбассе, и поэтому греко-католики крайне недовольны действиями Ватикана. Однако это недовольство лишь вершина айсберга всё более сложных отношений папы Франциска с УГКЦ.

Греко-католики уже давно добиваются от Ватикана получения статуса Патриархии, который имеют ряд восточно-католических церквей (в Ливане или в Египте). «Среди греко-католиков распространено мнение, что Франциск слишком тесно сошёлся с Путиным и РПЦ на почве общей нелюбви к американцам и потому не хочет делать каких-то шагов, которые будут раздражать Россию, — сказал „Стране“ источник в УГКЦ. — Поэтому и тормозится вопрос с Патриархией и даже вопрос о беатификации митрополита Шептицкого также не решается. Не говоря уже о более сложных вещах вроде объединения с ПЦУ».

По словам источника, в УГКЦ растет недовольство политикой Франциска. «Наиболее горячие головы вообще предлагают самовольно объединиться с ПЦУ и уйти от Рима к Вселенскому Патриарху Варфоломею, если Франциск будет продолжать свою политику. Но это такой крайний вариант, который даже обсуждать боятся. Ведь понятно, что тогда будет новый раскол. На этот раз — уже внутри греко-католиков. Но то, что отношения между УГКЦ и Ватиканом сейчас стали напряженными — это факт», — заявил источник.

Русская линия