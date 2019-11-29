Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов выступил с резкой критикой в адрес закона о домашнем насилии, который в настоящее время обсуждается депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, сообщает Интерфакс.

«Когда начнётся практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» — заявил священник в эфире радио «Радонеж». Он пояснил, что борьба с домашним насилием, которую декларируют авторы законопроекта, — «просто флаг», на самом деле цель закона — облегчить изъятие детей из семей и «передачу их на воспитание гомосексуалистам», как в Америке, где это произошло после принятия аналогичного закона.

Отец Димитрий утверждает, что законопроект, по сути, предлагает заместить суды неправительственной организацией, которая «вешается на плечи налогоплательщиков, а результатом будет уничтожение остатков наших семей» при том, что в России и так распадается половина заключённых браков. «И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов», — заявил священник.

По мнению отца Димитрия, реально помочь борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа. «Чтобы приходили сотрудники и вмешивались, как было в моей юности, тут же арестовывали, 15 суток минимум, и человек охлаждал свой пыл», — сказал глава Патриаршей комиссии.

25 ноября председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии не будут медлить с внесением в Госдуму законопроекта о борьбе с домашним насилием, его доработают до конца ноября. «Мы настроены на то, что до 1 декабря законопроект с учетом всех высказанных замечаний должен быть доработан, и мы не собираемся медлить с его внесением», — сказала Матвиенко.

«Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. И здесь противоречий нет, — отметила она. — Сам закон о профилактике насилия — это выражение в государственной политике необходимости бороться с этим злом, с этими, я бы сказала, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия вообще любых форм насилия, это понимание того, что это постыдное явление недопустимо в нашем государстве».

При этом она высказала мнение о беспочвенности опасений относительно того, что закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи. «Это не так, этого ничего нет», — заявила Матвиенко. Однако, в Церкви и экспертном сообществе указывают, что подобного рода закон даст чиновникам неограниченную власть вмешиваться в дела семьи, и защититься от такого вмешательства будет практически невозможно.

Русская линия