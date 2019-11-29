28 ноября 2019 года митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор, открывая II международную конференцию «Монашество и современный мир», заявил, что из-за неканонических действий Константинопольского Патриарха Варфоломея Православие ныне переживает серьёзный кризис и разобщение, сообщает «Церковный вестник».

«Будучи епископом Православной Церкви, я ощущаю глубокую необходимость выразить беспокойство по поводу болезненного кризиса, разразившегося в недрах нашей Православной Церкви по причине неканонического решения Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея признать раскольническую церковь Киева и даровать ей так называемую автокефалию вопреки единогласной канонической традиции и исторической церковной деятельности», — отметил владыка Никифор.

«Эта трагедия раскола возлюбленной во Христе братии угрожает расколоть тело единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Мы переживаем сегодня события, которые, к сожалению, напоминают преддверие великого раскола 1054 года, разделившего Вселенское христианство на западных католиков и восточных православных. Раскол угрожает Вселенскому Православию после присоединения Предстоятелей Александрийской и Элладской Церквей к решению Вселенского Патриарха», — заявил архипастырь.

«Непозволительно никому, и особенно нам, православным монахам, которые являются первыми защитниками нашей Церкви, оставаться безучастными перед драматическим положением, в котором оказалось наше Православие. Мы все должны перевести наше пассивное беспокойство в активную ответственность. Мы должны в молитве призвать милость Божию и просвещение Святого Духа, с тем чтобы Предстоятели Поместных Православных Церквей со всеобъемлющей любовью и смиренными и жертвенными помыслами прислушались ко гласу Господа, превозмогли непозволительный эгоизм, навязчивые идеи и манию власти и начали братский всеправославный диалог, направленный на преодоление настоящего кризиса, угрожающего единству Православия», — считает митрополит Никифор.

«Мы не должны забывать, что грех раскола неисцелим и непростителен. Только если будет действовать принцип соборности, на который всегда опиралась Православная Церковь, может быть найден выход из сегодняшнего положения. Я молюсь, чтобы Всемилостивый и Всеблагий Господь с искушениями даровал и выход», — заключил свое выступление архипастырь Кипрской Церкви.

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