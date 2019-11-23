Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке.…

Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним, который, уступая требованиям Фанара, первым признал украинских раскольников и вступил с ними в общение, ожидаемо отказался отвечать на призыв Иерусалимского Патриарха Феофила прибыть в Иорданию для обсуждения кризиса в мировом Православии из-за действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу инициативы Патриарха Феофила, Предстоятель Элладской Православной Церкви заявил, что признаёт только особые права главы Фанара на созыв Предстоятелей, а потому не будет отвечать на призыв главы Иерусалимского Патриархата и не поедет в Иорданию, сообщает Orthodoxtimes.com.

«Я не могу чётко ответить, потому что не имею всей информации и откуда она берётся. Мы не знаем, является ли это позицией Патриарха Феофила и знает ли об этом Вселенский Патриарх. Далеко не все могут созывать Всеправославный Собор. Это прерогатива Вселенского Патриарха. Если Вселенский Патриарх позовёт нас, мы не скажем „нет“, но если кто-то другой, кто отвечает за другую Церковь, позовёт нас, я скажу „нет“».

Таким образом, в Афинах откровенно признались, что их не беспокоят нестроения и возможный раскол мирового Православия. При этом весьма характерно, что свой отказ ехать в Иорданию Архиепископ Афинский Иероним сделал после встречи с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом.

По сообщениям греческих СМИ, владыка Иероним и глава американской дипмиссии в Греции целый час обсуждали все текущие события, касающиеся беженцев и украинской проблематики.

Сообщается, что Джеффри Пайетт передал Архиепископу Иерониму письмо от посла США по по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка. Высокопоставленный американский чиновник ещё раз выразил свою признательность за решение Архиепископа Иеронима признать «Автокефальную Церковь Украины». Как сказал Пайетт, это было историческое решение признать суверенитет украинского народа, и США ценят мудрость, с которой принял это решение Архиепископ Иероним.

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Страны Европы заполнили свои хранилища газа на 96%, что является беспрецедентно высоким показателем, сообщили СМИ. Такие данные были озвучены на 24-м Международном саммите по газу и электроэнергии в Париже представителями консалтинговой компании Cedigaz, собирающей информацию о газовой отрасли мира, сообщает газета «Взгляд».

По оценкам Cedigaz, природный газ поступил в страны Европы как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. При этом СПГ в первые 10 месяцев нынешнего года было импортировано более 30 млн тонн, что на 80% превышает уровень 2018 года. Как подчеркнул в этой связи заведующий газовым сектором в корпорации Total Филипп Соке, это рекордный показатель для Европы, передает ТАСС.

Во Франции, Испании и Италии импорт газа вырос в пределах 50 — 75%. В Великобритании, Нидерландах и Греции он увеличился более чем в три раза.

По информации издания, подобная ситуация сложилась благодаря тому, что уже с прошлого года в секторе наблюдается перепроизводство.

«Оно обусловлено, с одной стороны, постоянно растущим уровнем предложения, в частности, связанного с добычей сланцевого газа в США. В то же время гигантские заводы по сжижению газа в 2018 — 2019 годах вступили в строй в США, Австралии и России», — пишет издание.

При этом существует вероятность, что зима будет в Европе тёплой, и в этом случае газохранилища несильно опустеют.

Всё это означает, что для Европы будут не столь критичны перебои поставок российского газа по территории Украины, если Москве и Киеву не удастся во время договориться о новом транзитном договоре. Сама Украина также уже запаслась рекордным объёмом газа, который она закачала в свои подземные хранилища. «Газпром», в свою очередь, до максимума увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Таким образом, все готовятся к непростым переговорам по новому газовому соглашению и возможной полной остановке транзита российского газа. Кто выйдет победителем из этих переговоров и удастся ли сторонам найти компромисс, покажет время. До окончания старого транзитного контракта осталось чуть больше месяца.

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Неизвестно, как Дональд Трамп войдёт в американскую историю, и будут ли проклинать или благословлять его американцы, но то, что его никогда не забудут евреи — это точно. Уж слишком много подарков преподнёс Израилю этот президент США, которого по праву можно теперь считать лучшим другом и покровителем Еврейского государства.

После того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, и Вашингтон заявил о том, что оккупированные евреями сирийские Голанские высоты являются израильскими, Администрация США фактически отказалась от поддержки решения ближневосточного конфликта по формуле «два народа — два государства», признав законными еврейские поселения на оккупированных территориях Палестины.

«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — сказал глава Госдепа Майк Помпео в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Госдепартамент.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега Иордана. То есть, по сути, речь идёт о медленном, но верном, выдавливании арабов из этих территорий.

Мусульманские страны уже выразили протест по данному решению США. Отказалась его принять и Европа, сообщает ТАСС.

«Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН», — заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Всё это говорит о том, что разрешить ближневосточный конфликт не только невозможно, но даже попытки сделать это теперь изначально будут обречены на провал. Если раньше хотя бы на какое-то время арабов и евреев удавалось усадить за единый стол для переговоров, то теперь сделать это будет практически невозможно. Евреи и раньше не демонстрировали никакого желания договариваться с арабами и выполнять резолюции ООН, а теперь у них появился защитник Трамп, и они чувствуют себя совершенно безнаказанно.

Русская линия