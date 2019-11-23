В условиях, когда в России продолжают совершаться сотни тысяч абортов, и нет никакой достоверной информации по поводу того, сколько подобных «операций» и при каких условиях совершается в частных клиниках, министерство здравоохранения Самарской области взяло курс на исключение данной «операции» из списка частных медцентров. Об этом заявил министр региона Михаил Ратманов, сообщает Интерфакс.

«Я обратился к руководителям частных лечебных учреждений с призывом не проводить искусственное прерывание беременности в своих учреждениях, и я рад, что 10 из 31 частного учреждения отказались от выполнения абортов и добровольно сдали лицензию на данный вид деятельности», — заявил министр 19 ноября на заседании местной Думы.

При этом Михаил Ратманов выразил надежду, что уже с 2020 года аборты в области будут проводиться только в государственных больницах, где можно проконтролировать их число и реальные показанию к данной «операции». При этом местный Минздрав подчёркивает, что не может запретить частникам делать аборты, но настоятельно это рекомендует, чтобы улучшить демографическую ситуацию в области, сообщает КП.

«В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. В этом году 18% женщин после них отказались от аборта, — рассказали в Минздраве. — В женских консультациях прерывание беременности проводят только после 2−7 „дней тишины“, во время которых женщина может подумать и изменить решение. В условиях многих частных медицинских организаций эти требования не соблюдаются в силу коммерческой заинтересованности. Кроме того, некоторые низ них не могут соблюсти требования к проведению безопасного аборта из-за отсутствия специалистов и оборудования».

Аргументы министра убедили не всех. В результате переговоров сдать лицензии на проведение абортов согласились пока только 10 частных клиник из 31.

Сам министр Михаил Ратманов считает, что запрещать аборты в России нельзя, но их необходимо взять под строгий контроль. «В госучреждениях беременным даются „дни тишины“, чтобы подумать. В результате за 9 месяцев этого года 774 женщины отказались от абортов и выбрали жизнь будущим детям. Так что я считаю, что мы должны дать женщине ещё один шанс вспомнить о своём главном предназначении на земле — родить ребёнка», — заявил министр.

Конечно, сама по себе позиция министра Ратманова с первого взгляда выглядит несколько странно. Вместо того, чтобы полностью отказаться от финансирования и производства абортов в больницах, которые по своему предназначению должны лечить, а не убивать людей, российские чиновники предлагают именно в них и совершать аборты.

Тем не менее, в условиях, когда аборты в России может делать любой желающий и не предоставлять при этом никакой информации, даже эта инициатива выглядит благом. При этом возникает только один вопрос: кто мешает российским властям не рекомендовать частным медцентрам отказаться от абортов, а законодательно запретить им их производство? Ведь всем известно, что частные центры откровенно заинтересованы в большем количестве абортов, так как они приносят им прибыль.

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Рассеянные по всей Европе остатки Белых армий и русские эмигранты ни о чём так горячо не молились Богу и Пресвятой Богородице, как о том, чтобы как можно скорее вернуться к себе на Родину, а потому икона Божией Матери Скоропослушница имела особое почитание среди русских людей, под гнётом большевиков вынужденных покинуть Россию.

Не случайно, к 25 годовщине основания Русского Обще-Воинского Союза русские люди решили написать и освятить в Париже именно этот образ. Икона Божий Матери Скоропослушница в резном киоте из венгерского ореха до сих пор находится в Александро-Невском соборе в Париже. Киот сооружен в 1950 году по проекту А.А. Бенуа иждивением чинов РОВСа.

Под иконой бронзовая табличка с надписью: «Вечная Память Вождям и Воинам Христолюбивого Российского Воинства Императорской и Добровольской Армий за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Аналогичный киот с иконой Скоропослушницы был установлен и освящён в феврале 2018 года в Аксайском приделе Свято-Вознесенского Войскового кафедрального Собора Новочеркасска. Здесь сегодня состоялась торжественная Литургия в честь этого чудотворного образа Царицы Небесной. Богослужение совершил настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении клириков храма. Этот образ в народе окрестили — Скоропослушница Новочеркасская Добровольческая.

Киот был изготовлен в 2018 году иждивением Скобелевского комитета к 100-летию начала 1-го Кубанского похода Добровольческой армии, который начался во 2-й половине февраля 1918 года в Ростове-на-Дону и закончился после Пасхи того же года в Новочеркасске.

Под иконой золотая табличка с надписью: «Вечная память Вождям и Воинам Христолюбивого Воинства Добровольческой Армии за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших» В нижней части киота расположен черно-белый Андреевский флаг. Это знамя Офицерского генерала Маркова полка. Георгиевский кавалер генерал Марков, один из вождей Добрармии, сам является её символом. Отпевали Маркова именно в Войсковом соборе в июне 1918 года. Киот сооружен в память о тех казаках, юнкерах, офицерах, кто отдал свои чистые души за Веру Православную, тех кто не изменил присяге и не снял погоны. Вечная им память!"

Изготовили киот Дмитрий Трофимов Андрей Вуколов при участии ООО Творческой мастерской «Царьград» и «Абрамцевских мастерских». Установка киота благословил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Русская линия» от души поздравляет всех монархистов и русских людей, оказавшихся за пределами своей Родины, с этим замечательным праздником иконы Божией Матери Скоропослушница!

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Сегодня, в день рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Москву прибыл глава Иерусалимского Патриархата Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, который намерен лично получить в России присуждённую ему премию Международного общественного Фонда единства православных народов.

В российской столице высокого гостя приветствовал Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает официальный сайт Президента РФ.

«Ваше Блаженство! Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в России, — приветствовал Патриарха Феофила Владимир Путин. — Я знаю, что Вы находитесь у нас в связи с вручением Вам премии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Поздравляю Вас с этим.

Между Церквями нашими всегда были особые, очень добрые отношения, и, безусловно, это идёт на пользу Православию в целом, мировому Православию, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Я Вас хочу за это поблагодарить. Мы со своей стороны — со стороны государства, имею в виду — будем делать всё для того, чтобы поддержать этот процесс. Хочу Вас поблагодарить за те условия, которые Вы создаёте для наших паломников в Иерусалиме. Это большой поток, и то, что Вы делаете для наших людей, для наших граждан, — мы это высоко ценим. Надеюсь, что эти добрые взаимоотношения, укрепляющие православие в мире, эта совместная работа между Вами и Патриархом Московским и всея Руси будет продолжаться.

Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке. Мы отдаём себе отчёт в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий для того, чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесёт огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе.

Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и, прежде всего, что касается Ближнего Востока, — с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сёстрами среди представителей ислама. Мы с ними в очень тесном контакте, и, действительно, работаем очень эффективно совместно, совместно решая общие задачи по защите наших общих традиционных ценностей.

Как Вы знаете, я в следующем году в середине января буду в Израиле — и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю [открытия] нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны в ходе Второй мировой войны, в данном случае — жертвами блокады Ленинграда.

Представляется, что взаимодействие с Израилем тоже имеет серьёзное значение. У нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля, с одной стороны, а с другой стороны — с иудеями в Российской Федерации, которые являются в определённом смысле «мостом», в том числе даже в межгосударственных наших отношениях.

Так что нам есть о чём поговорить. Я очень рад Вас видеть".

Не секрет, что Иерусалимский Патриархат в настоящее время испытывает большие трудности в связи с действиями еврейских властей, которые пытаются изменить статус-кво на Святой Земле и отнять ряд строений у Иерусалимской Церкви. В связи с этим христианские Церкви на Святой Земле уже неоднократно выражали свой протест и даже на время закрывали Храм Гроба Господня.

«В первую очередь хотел бы передать благословение Святого града Иерусалима и благодарность христиан Ближнего Востока, которые вас высоко ценят, — заявил Патриарх Феофил в ответ на слова Владимира Путина. — Также хочу поблагодарить от себя лично и от имени всего братства за ваш интерес и защиту, которую вы оказываете нашему братству, и за вашу решительную помощь, которая имела большое значение по защите храма Гроба Господня».

В Русской Православной Церкви рассчитывают, что Иерусалимский Патриархат не пойдёт на поводу у Фанара и не станет признавать украинских раскольников. В связи с этим визит Патриарха Иерусалимского Феофила в российскую столицу является многообещающим событием, и есть надежда, что ни Иерусалим, ни Кипр, ни Антиохия не станут признавать «ПЦУ».

Русская линия