Россия вернула Украине три задержанных в Керченском проливе корабля. Для решения «украинского церковного вопроса» необходимо созвать Всеправославный Собор, считают в УПЦ. В Грузинском Патриархате выступили против направления священников РПЦ на территории Абхазии и Южной Осетии

17 ноября 2019 года Россия вернула Украине военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу», которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы. В сопровождении российской береговой охраны их вывели из акватории «Генмола» в Керчи и передали украинским военным. 24 украинских военнослужащих, которые находились на кораблях и также были арестованы, ранее уже были переданы Киеву в рамках состоявшегося обмена, сообщает УНИАН.

На Украине считают возвращение военных и кораблей победой над Россией, и указывают на решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, который обязал Кремль немедленно вернуть под контроль Украины корабли и членов их экипажей. Однако, в Москве заявляют, что освобождение военных и передача катеров — это жесты доброй воли и приглашение украинских властей к выполнению Минский соглашений по Донбассу.

Киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя передачу Украине арестованных год назад в Керченском проливе украинских кораблей газете «Взгляд», обратил внимание, что Москва в данном случае больше рассчитывает на реакцию Германии и Франции, как участников «нормандского формата».

«Мне кажется, это сигнал готовности к переговорам в „нормандском формате“, демонстрация доброй воли, — сказал Михаил Погребинский. — Эти слова уже прозвучали, и я с ними согласен. Это хорошо выглядит для Парижа и Берлина. Москва показывает, мол, мы вам отдаём этот мусор, и вы тоже двигайтесь по пути выполнения политической части Минских соглашений».

По словам политолога, передача кораблей укладывается в сложившийся тренд «московский маяк». Мол, есть договоренность, мы готовы, давайте двигаться в соответствии с Минскими соглашениями.

«Пока есть только факты. На Украине нет ни официальной, ни политической реакции. Думаю, она последует позже. В целом для выполнения Минских соглашений и эффективности „нормандского формата“ это только маленький элемент атмосферы. Я не предвижу у этого события каких-то далеко идущих последствий», — заключил киевский политолог.

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Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) в эфире «Первого Козацкого» обратил внимание, что Константинопольский Патриархат объяснил свои действия на территории Украины желанием исцелить раскол, однако исцелить болезнью болезнь невозможно, сообщает СПЖ.

«Патриарх Константинопольский вмешался в дела нашей Церкви. Причём это не по неведению. Потому что мы ему представляли объективную картину, объективную ситуацию в Украине. Тогда заявлялось, что всё это делается ради единства украинского Православия», — рассказал иерарх УПЦ.

УПЦ представляла в ответ свои аргументы и пыталась объяснить главе Фанара, что такие действия никоим образом не приведут к единству, а станут причиной ещё более жёсткого раскола и разделения, напомнил архиерей.

«Но, к сожалению, почему-то на Фанаре выбрали логику не канонической Церкви, а логику раскольников. И пошли путём легализации раскола», — отметил владыка Антоний.

Раскол может быть уврачеван только покаянием, напомнил он. По мнению управляющего делами УПЦ, весь православный мир стоит перед серьёзным кризисом, который похож на раскол XI века, когда Рим и Константинополь разделились на века. В связи с этим как можно скорее необходимо собирать Всеправославный Собор по «украинскому церковному вопросу», подчеркнул митрополит Антоний.

Он добавил, что главная проблема — проблема инициирования такого обсуждения. «Опыт прежних десятилетий показывал, что инициатор созыва собрания всех Православных Церквей был всегда Патриарх Константинопольский. Но сейчас, поскольку он как раз и виноват в том, что произошло, он не заинтересован в созыве глав Поместных Православных Церквей, — объяснил иерарх УПЦ. — Поэтому здесь кто-то должен взять на себя инициативу. Возможно, кто-то из древних Патриархатов или из древних Церквей. Возможно и Русская Православная Церковь».

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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с информацией о решении Русской Православной Церкви направить своих священнослужителей в российские воинские части на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Письмо-обращение Патриарха Илии было опубликовано на сайте Грузинской Патриархии 17 ноября, сообщает Союз православных журналистов.

В письме Патриарх Илия отметил, что «сейчас все обеспокоены содержанием известного хирурга г-на Важа Гаприндашвили в цхинвальском изоляторе», и «на этом фоне крайне негативно подействовала информация о том, что Вы желаете направить выпускников духовных училищ в помощь армейским командирам в российские воинские части, находящиеся в Абхазии, Цхинвальском регионе, Кыргызстане и Арктике».

«Русская Церковь всегда признавала и признает юрисдикцию Грузинской Церкви, как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе, поэтому нам не понятны такие заявления, и они ставят всех нас в тяжелое положение. Исходя из канонов Церкви, на нашу территорию, без нашего разрешения неприемлемо отправлять священнослужителей любой иной Православной Церкви для деятельности как в военной, так и обычной, гражданской среде. Такое действие вызывает напряжение и обостряет ситуацию. Надеемся, что вы, по мере возможности, примете меры для нормализации отношений между нашими государствами, народами и Церквями», — подчеркнул Предстоятель Грузинской Православной Церкви.

9 ноября 2019 года известный врач, президент Грузинской ассоциации травматологов-ортопедов Важа Гаприндашвили, проживающий в Тбилиси, был задержан в Цхинвальском регионе, не контролируемом центральными властями Грузии, за «незаконное пересечение границы». Врача приговорили к предварительному двухмесячному тюремному заключению. В Грузии выразили протест по данному поводу.

Русская линия