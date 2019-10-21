Включение главы украинских раскольников Епифания Думенко в диптих Элладской Православной Церкви станет последним шагом перед расколом Православия, заявил представитель Синода Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней, сообщает РИА Новости.

В сообщении на официальном сайте СПЦ архиерей указал, что 19 октября Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним сослужили Литургию в Салониках, на которой «ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из Предстоятелей Православных Церквей».

«Данный шаг стал последним перед пропастью ещё более глубокого и опасного раскола во вселенском Православии. Как уже официально сообщил Синод Московской Патриархии, признание украинских раскольников, как церкви, со стороны Афин приведёт к удалению имени Архиепископа Афинского из диптиха РПЦ и прекращению общения со всеми архиереями Элладской Церкви, которые займут позицию Архиепископа и станут сослужить с раскольниками из Украины, которые, по сути, не имеют духовного сана и не принадлежат к Православной Церкви», — отметил сербский епископ.

«Раскол вызвала не Русская Православная Церковь, но исключительно Константинопольский Патриархат, а за его углубление и продолжение ответственность понесёт и Элладская Православная Церковь, которая сегодня единственная, которая поддалась и поступила по инструкциям Фанара, Вашингтона и Бог знает кого ещё», — отметил владыка Ириней.

Представитель Синода Сербской Церкви призвал Архиепископа Афинского «пока не поздно, остановиться и не вносить вклад в ещё больший раскол в Православной Церкви».

«Позиция Сербской Православной Церкви, сформулированная на Архиерейском Соборе, остаётся неизменной, непокаявшихся украинских раскольников мы не признаём членами Церкви, а тем более нормальной автокефальной Церковью», — подчеркнул представитель Сербской Церкви.

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