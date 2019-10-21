Василий Эвстафиу: Отныне не могу причащаться с вами из одной Чаши

Доктор физики и дипломированный богослов Афинского университета Василий Эвстафиу в своём письме к Предстоятелю Элладской Православной Церкви Архиепископа Афинскому Иерониму заявил, что больше не будет молиться и причащаться в храмах, где будет служить Предстоятель Элладской Церкви. Письмо Василия Эвстафиу было полностью опубликовано греческим изданием «Ромфея», сообщает СПЖ.

В частности, богослов пишет, что испытывает глубокое сожаление в отношении «украинского церковного вопроса, который занимает всеправославную Христолюбивую полноту», особенно после участия Блаженнейшего Иеронима в совместной с Патриархом Варфоломеем Литургии в Салониках, во время которой среди Предстоятелей Поместных Церквей упомянули и Епифания Думенко.

Он напомнил Блаженнейшему Иерониму, что «до этого момента Думенко не поминал никакой другой Предстоятель, ни из тех, кто предшествуют вам в диптихах, и тем более из тех, кто следует за вами».

Василий Эвстафиу подчеркнул, что «в этом важном вопросе не проводилось никакого голосования, а право решать этот вопрос было предоставлено Архиепископу Иерониму в пресс-релизе в качестве решения Архиерейского Собора», причём, как отмечает богослов, «многие иерархи узнали о „решении“, уже покинув Собор».

Греческий богослов считает, что такие действия имели «антиканонический и антисинодальный характер».

Кроме того, он указал, что «комиссия по межправославным и межхристианским вопросам не предоставила вообще никаких своих выводов», и «не было ни малейшего анализа проблемы, связанной со священным саном и апостольским преемством отлучённых и саморукоположенных раскольников, которым был предоставлен Томос автокефалии».

Он подчеркнул также, что «полностью была проигнорирована каноническая Украинская Церковь Митрополита Онуфрия, каноничность которой до сегодняшнего дня признаётся всеправославным большинством, и которая подвергается мучительным гонениям во многих регионах Украины со стороны паствы „митрополита Епифания“, которого сегодня вы помянули».

Вместе с тем Василий Эвстафиу напомнил Архиепископу Иерониму, что не было принято во внимание и «решение Русской Церкви, которая, желая защитить каноническую паству на Украине, предупредила вас о прекращении церковного общения с вами, и последующем расширении и углублении раскола уже на всеправославном уровне».

Именно поэтому «после всех этих печальных и болезненных событий для нашей Церкви и её единства, я пришёл к выводу, что ради совести, с церковной или человеческой точки зрения, для меня представляется невозможным воцерковляться вместе с вами или в районе вашей юрисдикции в Афинах или в других местах, где, возможно, вы будете служить или будет архиерейское сослужение, и где вас будут поминать вместе с митрополитом Епифанием».

Такая позиция, утверждает Василий Эвстафиу, будет иметь место с его стороны «до тех пор, пока Вселенское Православие не урегулирует „украинский вопрос“ и общение между Православными Церквами не будет более терпеть препятствия, чему вы поспособствовали своим сегодняшним отношением, а общение не будет полностью восстановлено».

Таким образом, говорит профессор, «я протестую, как верное чадо Церкви, против несправедливости по отношению к митрополиту Онуфрию и бедствующей канонической Церкви на Украине, которых унизил Священный Синод Вселенского Патриархата своим решением от 11 октября 2018 года, участником которого стали и вы своими последними действиями».

Более того, по словам Василия Эвстафиу, «если ухудшение ситуации, чего я глубоко не желаю, но, к сожалению, после и с момента поминовения Епифания на сегодняшней совместной Литургии, к этому идёт, итак, если это ухудшение приведёт к серьёзным трудностям внутри греческой иерархии, я верно последую за любыми инициативами десяти почтенных иерархов, которые во время внеочередного Архиерейского Собора 12 октября 2019 года поддержали и выразили церковную правду, святоканоническое право и синодальное устройство Православной Церкви, но были полностью проигнорированы. Именно их взгляды нужно считать православными и святоотеческими».

Русская линия