19 октября 2019 года главе «ПЦУ» Епифанию Думенко была вручена премия патриарха Афинагора в области прав человека. Эту премию представители Фанара вручили главе украинских раскольников за то, что он «был активным сторонником свободы вероисповедания и ключевым защитником церковных и канонических прерогатив Вселенского Патриархата», сообщает СПЖ.

В частности, сообщается, что премию Думенко вручал архиепископ Американский, экзарх Константинопольского патриархата Элипидофор, вместе с Национальным Главнокомандующим ордена Андрея Первозванного доктором Энтони Дж. Лимберакисом.

В своём приветственном слове архиепископ Элпидофор отметил, что Думенко является «убеждённым защитником религиозной свободы Вселенского Патриархата, даже несмотря на то, что некоторые его прерогативы были оспорены и даже отвергнуты некоторыми, и поскольку он подвергся огромному давлению от других».

По словам представителя Фанара, глава «ПЦУ» «на Украине уже явил мудрость, подобную Соломоновой, которая была необходима для воссоединения Церкви, возвращения к евхаристическому единству и установления её как неотъемлемого члена группы автокефальных Православных Церквей во всём мире «.

Энтони Дж. Лимберакис также отметил «многолетний опыт митрополита Епифания по защите Вселенского Патриархата». По его словам, «сразу после успешного завершения работы Объединительного Собора, который был созван в Киеве в декабре 2018 года и который выбрал митрополита Епифания в качестве Предстоятеля автокефальной и вновь объединённой Православной Церкви в Украине, Его Блаженство связался с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, чтобы выразить своё уважение и попросить напутствия и благословения Матери-Церкви, чтобы его служение принесло хорошие плоды. Это олицетворяло понимание Его Блаженством канонического положения Вселенского Патриархата в Церкви, его глубокое уважение и любовь к Его Святейшеству».

Премия Athenagoras Human Rights Award была учреждена в 1986 году Национальным советом ордена Святого Апостола Андрея, архонтами Вселенского Патриархата в Америке. Премия была названа в честь патриарха Константинопольского Афинагора I. Она вручается каждый год на Ежегодном банкете Ордена человеку или организации, которые проявляют заботу об основных правах и религиозных свободах всех людей.

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