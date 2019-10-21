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Сводка новостей от 21 октября 2019

Свобода слова по-американски
Фейсбук начал блокировать сообщения английской версии портала Православие.Ru…

Православие.ру в ФейсбукеВ пятницу, 18 октября 2019 года, администрация американской социальной сети Фейсбук наложила запрет на распространение в своей сети новостной ленты английской версии сайта Православие.Ru — Orthochristian.com.

По сообщению портала, это было сделано без каких-либо объяснений и указания причин запрета. Теперь посты английской версии сайта не доходят до подписчиков. В связи с этим была написана апелляция, но она до сих пор остаётся без ответа.

Характерно, что блокировка портала произошла в тот момент, когда возрос читательский интерес к информации, которую предоставляет Orthochristian.com в связи с последними важными событиями вокруг раскольничьей так называемой «Святой Церкви Украины», Константинопольского патриархата и Элладской Православной Церкви.

В свете того, что администрация Фейсбука решила ограничить распространение новостей Orthochristian.com редакция Православия.Ru призывает всех читателей, имеющих выход на англоязычную аудиторию, способствовать распространению материалов Orthochristian.com в соцсетях и на прочих информационных площадках.

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