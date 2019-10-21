16 октября 2019 года Восточно-американская епархия Русской Православной Церкви Заграницей выступила со специальным заявлением, информируя верующих и духовенство о том, что бывший настоятель собора блаженной Матроны Московской в Данья-Бич, штат Флорида (США) и игумен Никольского монастыря архимандрит Александр (Беля), «предавав доверие и любовь своих архипастырей», вывел свой приход и обитель из состава РПЦЗ и перешёл в юрисдикцию Фанара, сообщает Orthochristian.com.

В заявлении отмечается, что ранее указанный клирик был запрещён в служении, но отказался подчиниться своему правящему архиерею. Кроме того, он и его младший брат Иван Беля проигнорировали вызов на допрос в Епархиальный комитет для выяснения всех обстоятельств с подделкой решений Синода РПЦЗ.

Отец Александр был отстранён от священнических обязанностей 1/14 сентября, освобожден от должности декана Флоридского благочиния епархии, а также от исполнения обязанностей настоятеля собора и игумена Никольской обители на время следствия. Его брат Иван был отстранён от Святого Причастия одновременно и от исполнения своих обязанностей смотрителя соборов РПЦЗ в Бруклине и Майами.

Расследование против Белей началось тогда, когда выяснилось, что архимандрит Александр или его приближённые подделали решение Арх. Синода РПЦЗ и включили его имя в список кандидатов в викарные епископы Майами, несмотря на то, что Синод не рассматривал этот вопрос на своём заседании. По Уставу кандидаты в епископат РПЦЗ должны быть утверждены Священным Синодом Русской Православной Церкви. В итоге подложные документы поступили в Москву, но вскоре неправда была раскрыта.

Синод РПЦЗ запретил в служении отца Александра и учредил комиссию, которая должна была разобраться в этой ситуации. Однако братья Бели не только проигнорировали вызов на допрос, но и воспрепятствовали членам следственной комиссии войти в храм Святой Матроны, «что является неслыханным явлением в православной общине Соединенных Штатов».

Игнорируя своё отстранение, отец Александр (Беля) в воскресенье, 13 октября, совершил Божественную литургию, помянув при этом за Литургией главу греческой Архиепископии Америки архиепископа Елпидофора и Патриарха Константинопольского Варфоломея. В своём слове он заявил, что приход и обитель перешли в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

Все клирики собора, где запрещённый клирик был настоятелем, остались верны Русской Церкви и отказываются участвовать в богослужениях с ним. Архимандриты Стефан (Хильчук) и Силуан (Лембай) были насильственно удалены из Никольского монастыря сторонниками Беля. Митрофорному протоиерею Сергию Присакару не позволили проститься со своей паствой, так как он был изгнан из собора.

Таким образом, Восточно-американская епархия РПЦЗ предупреждает свою паству о духовной опасности, которой подвергает Беля тех, кто следует за ним. «Всем преданным чадам Русской Зарубежной Церкви дано благословение покинуть собор блаженной Матроны и Свято-Никольский монастырь, а также прекратить молитвенное общение с отстранённым архимандритом Александром и теми, кто с ним. С точки зрения Русской Зарубежной Церкви, совершаемые там таинства и молитвы не ведут к спасению в вечную жизнь», — говорится в заявлении.

Русская линия