Патриарх Кирилл призвал Совет Европы обратить внимание на нарушение прав верующих УПЦ. Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь заявил, что своими действиями принёс церковный мир на Украину. «ПЦУ» продолжают сотрясать скандалы — противостояние между Денисенко и Думенко нарастает

27 мая 2019 года в Страсбурге состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с верховной главой комиссии Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, в ходе которой Его Святейшество обратил особое внимание на нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви на Украине.

Обращаясь к Д. Миятович, Святейший Патриарх Кирилл отметил важную роль Совета Европы как организации, провозгласившей своей главной целью защиту прав человека. «Очень важно, что Совет Европы имеет потенциал, имеет специалистов, способных помогать людям в решении конкретных проблем, связанных с нарушением их прав», — сказал Святейший Владыка.

В ходе беседы Предстоятель Русской Церкви выразил глубокую озабоченность дискриминацией верующих Украинской Православной Церкви, возникшей в результате вмешательства прежних руководителей украинского государства в церковные дела. «Совсем недавно, как Вы знаете, произошли важные события: на Украине сменился президент, и мы надеемся, что политика государства в области прав человека изменится, поскольку прежняя власть открыто встала на путь дискриминации людей по религиозному признаку», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви обратил внимание Дуньи Миятович на то, что на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко были приняты два закона, которые ущемляют в правах каноническую Украинскую Православную Церковь.

Так, в декабре 2018 года глава государства подписал закон, который предусматривает переименование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Говоря об этом законодательном акте, Его Святейшество напомнил основополагающий принцип отношений светского государства с религиозными организациями, предполагающий невмешательство государственной власти в их внутренние дела. В частности, государство предоставляет возможность религиозной группе называть себя так, как она считает нужным.

«На Украине был принят закон, который запрещает Украинской Православной Церкви называть себя Украинской, — сказал далее Его Святейшество. — Несмотря на то, что Церковь полностью состояла из украинских граждан, её пытались представить Церковью Российской Федерации, хотя всё её управление находится на Украине, и она имеет полную автономию от Церкви в России».

Святейший Патриарх Кирилл также упомянул о законе, принятом Верховной Радой Украины в ноябре прошлого года; в нём идёт речь о таком порядке изменения юрисдикции религиозных общин, который в конечном итоге может лишить каноническую Украинскую Православную Церковь её храмов.

Рассказывая о новых правилах, прописанных в этом законе, Святейший Владыка заметил: «Любой житель населенного пункта вне зависимости от того, православный он или неверующий человек (более того, он может даже не жить в этом населенном пункте), получает право прийти на собрание общины и требовать смены юрисдикции православного прихода». Подобные ситуации приводили к протестам простых прихожан, выступавших против перевода их храмов в другую юрисдикцию, и нередко протестующие люди подвергались физическому нападению. «Такая совершенно незаконная практика существовала на Украине до этих выборов», — рассказал Святейший Владыка.

При этом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание собеседницы на то, что когда верующие начали обращаться за судебной защитой своих прав, в абсолютном большинстве случаев суд становился на сторону потерпевших. Его Святейшество подчеркнул: «Несмотря на сильное политическое давление, суды честно выполняли свою функцию. Всё, что касается грубого нарушения религиозных прав, исходило от законодательной и исполнительной власти, но отвергалось народом. И результаты выборов президента на Украине показали, что народ не приветствовал ту политику, которая силой насаждалась предыдущей властью».

Предстоятель Русской Церкви упомянул, что передаст верховному комиссару Совета Европы по правам человека документальные материалы о нарушениях прав верующих на Украине.

«Мне бы хотелось, чтобы Совет Европы осуществлял контроль за соблюдением прав людей в сфере религиозного выбора», — сказал Святейший Владыка.

В свою очередь Комиссар Совета Европы по правам человека поблагодарила Святейшего Патриарха Кирилла за визит и возможность обсудить важные темы. Д. Миятович, в частности, отметила, что информирована о том, что происходит на Украине, и в ближайшее время в рамках специального визита планирует приехать в эту страну, чтобы на месте тщательно и детально изучить ситуацию. «Я также намерена вновь приехать в Россию, чтобы установить контакты и начать процесс эффективного сотрудничества», — заявила она.

«Когда речь заходит о правах человека, о насилии в отношении верующих, это подпадает под мой мандат. Я буду очень внимательно этим заниматься», — подчеркнула Д. Миятович.

В продолжение беседы верховный комиссар Совета Европы по правам человека упомянула ряд вопросов, по которым также хотела бы сотрудничать с Русской Православной Церковью. В их числе — защита прав женщин, противодействие домашнему насилию, социальная поддержка людей с ограниченными возможностями, развитие гражданского общества.

«Если у нас одна цель, а именно благополучие всех людей на планете, то мы уже движемся в верном направлении. В качестве комиссара по правам человека я буду тщательно прислушиваться к Вашему мнению. Надеюсь, что у нас будет возможность встретиться вновь, когда я приеду в Российскую Федерацию», — сказала Д. Миятович.





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Несмотря на призывы Предстоятелей ряда Поместных Православных Церквей пересмотреть свои решения по Украине и созвать для обсуждения украинской проблемы Всеправославный Собор, глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей продолжает стоять на своём и утверждает, что, легализовав украинский раскол, он якобы принёс мир украинским верующим.

«Мы считаем большим Божиим благословением, что Вселенскому патриархату удалось восстановить каноничность целой многомиллионной нации», — заявил Константинопольский Патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информационному агентству «BGNES».

При этом глава Фанара указал, что до этого украинская нация якобы «была вне Церкви без каких-либо догматических на то причин», хотя на Украине все эти годы существовала каноническая Украинская Православная Церковь, которую признавал сам Патриарх Варфоломей, и любой желающий мог прийти в храм этой Церкви.

«Слава Богу! Итак, решающим фактором, который заставил Вселенский Патриархат дать Украине автокефалию, есть исцеление раскола и восстановление церковного единства», — попытался оправдать свои действия Патриарх Варфоломей, забыв указать, что никакого церковного единства на Украине в настоящее время нет и быть не может.

По его словам, благодаря Халкидонскому Собору Константинопольский Патриархат имеет привилегию принимать апелляции и обжалования решений других Поместных Церквей, а в решении предоставить Томос о независимости новосозданным Церквям Фанар не обязан учитывать мнения остальных по этому вопросу.

«Вселенский патриархат, руководствуясь священными канонами (включая 9-й, 17-й и 28-й каноны IV Вселенского собора, 36-й Канон Трулльский собор и 1 Канон собора от 879/880 г., который был проведен в церкви Святой Софии в Константинополе), взял на себя ответственность за предоставление Томоса об автокефалии всем Церквям, превратив их в архиепископства или патриархаты, без обсуждения или сотрудничества в этом вопросе с другими Церквями», — заявил Патриарх Варфоломей.

По его мнению, легализация раскольников из УПЦ КП и УАПЦ без их покаяния вписывается в рамки такой практики.

«В случае с Украиной, мы не делали ничего другого. Мы использовали ту же практику, которой придерживались в признании всех новосозданных Автокефальных Церквей», — сообщил глава Фанара. Он вновь заявил, что считает Филарета Денисенко и Макария Малетича каноническими архиереями, несмотря на многочисленные свидетельства иерархов УПЦ и РПЦ, что Денисенко был анафематствован, а Малетич вообще никогда не был архиереем, а ушёл в раскол в сане священника.

Что касается украинского раскола, то Патриарх Варфоломей теперь винит в нём не Денисенко, как он считал ранее, а Русскую Православную Церковь: «Расколы, которые были созданы в прошлом веке, связаны, в основном, с желанием Русской Церкви не допустить церковной независимости Украины».

В этом контексте Патриарха Варфоломей считает, что нет нужды «возвращаться к историческим событиям прошлого века, так как они всем нам достаточно известны» и уверен, что присутствие Московского Патриархата в стране наносит ущерб украинскому народу, и поэтому его надо заменить Константинопольским Патриархатом.

«Шокирующие политические события, через которые были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского Патриархата нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единства украинского народа. По этой причине вполне понятно, почему большая часть украинского народа желает церковного освобождения от Церкви, которая помогает или даже служит интересам государства, которое находится в конфликте с Украиной», — обосновал свою позицию Патриарх Варфоломей.





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29 мая 2019 глава «ПЦУ» Епифаний Думенко опубликовал указ, которым отменил указ лже-патриарха Денисенко от 28 мая 2019 о запрещении Александра Трофимлюка в служении и заявил, что забирает Покровский храм Киева, где Трофимлюк является настоятелем, в своё подчинение. Аргументировал он это действие тем, что Киевская епархия «ПЦУ» до сих пор не перерегистрирована из УПЦ КП, а потому все распоряжения Денисенко в данный момент недействительны.

Лже-патриарх Филарет, который, согласно решению Синода «ПЦУ» руководит её Киевской епархией, 28 мая 2019 года запретил в служении настоятеля Покровского храма Киева Александра Трофимлюка. Трофимлюк является правой рукой Епифания Думенко и ректором богословской академии «ПЦУ», в которой находится кабинет главы «ПЦУ». Указ Филарета написан на официальном бланке Киевского патриархата. 29 мая он направил в Покровский храм клирика с целью взять этот храм под свой контроль. «Епископ» ПЦУ Адриан Кулик назвал такие действия Филарета «захватом» храма.

В итоге Думенко издал указ:

«В связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, не действующих документов, которые вносят смуту в среду клира г. Киева, во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви, по просьбе религиозной общины Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева и его клира — определяю:

— временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 и от 24 мая 2019 о регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принять религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины;

— любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

В свою очередь, Денисенко обратился к Думенко с официальным письмом, в котором потребовал от него объяснений по поводу принятия им в свою юридикцию запрещённого в служении Александра Трофимлюка. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе УПЦ КП.

«Мне стало известно, что Покровская церковь Киева (на Соломенке) из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения, как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного Синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом под Ваше подчинение без отпускной грамоты», — написал лже-патриарх Филарет.

В документе он подчёркивает, что является законным «правящим епископом» Киевской епархии, и Епифаний, как глава «ПЦУ», обязан придерживаться канонического порядка и архиерейской присяги:

«Если Вы приняли её (общину, — ред.) без согласия правящего архиерея, то это означает нарушение канонического порядка в переходе духовенства из одной епархии в другую. Я думаю, что Вы, как Предстоятель, должны поддерживать, и думаю, что в действительности поддерживаете канонический порядок и архиерейскую присягу, данную при епископской хиротонии — „не принимать в свою епархию без отпускной грамоты“».

Нестроения в «ПЦУ» продолжаются, и ситуация становится всё более напряжённой.

Русская линия